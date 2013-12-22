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Spor

Fırtına'yı Burak Yılmaz dindirdi

Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

22 Aralık 2013 22:04

Lider Fenerbahçe'nin 3 puan kaybettiği haftada TT Arena'da Trabzonspor'u ağırlayan G.Saray, Burak Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak elindeki fırsatı 3 puanla değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 60. ve 68. dakikalarda Burak Yılmaz'dan geldi. Trabzonspor'un tek sayısını 66. dakikada Olcan kaydetti. Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak, birçok pozisyonda kalesini gole kapatarak farkı önledi.
Lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Galatasaray, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.
Trabzonsporlu Gustavo Colman, 77. dakikada Albert Riera'ya attığı yumruk nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı...
Sarı kırmızılılar ilk yarının son haftasında Kayseri Erciyes'e konuk olurken bordo mavili takım Avni Aker Stadı'nda MP Antalyaspor'u konuk edecek.
 

TT Arena'ya doğalgaz bağlandı!

 
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Galatasaray - Juventus maçı sonrasında gündeme gelen Türk Telekom Arena Stadı'ndaki çalışmayan ısıtıcıların Trabzonspor maçı öncesinde ilk kez çalışması dikkatlerden kaçmadı.
 

Arda Turan da Arena'da

 
Arda Turan bu maçta eski takımını yanlız bırakmadı. Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu, Galatasaray'ı desteklemek için Türk Telekom Arena'ya geldi. Arda, "Çok mutluyum, takımımızı desteklemeye geldim. Galatasaray'ın Chelsea karşısında turu geçeceğine inanıyorum. Buralarda sürekli olabilmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

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