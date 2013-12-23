'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi. "Karşılaşmayı daha farklı da kazanabilirdik" diyen İtalyan teknik adam, kaleci Onur'un hemen hemen bütün topları çıkardığını belirtti.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Mancini, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini anlatarak, "Trabzonspor iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Ancak bugün iyi oynayan ve galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı. Belki daha fazla da gol atabilirdik. Daha fazla gol atamamamızın en büyük sebebi kalecileriydi. Kaleci Onur hemen hemen bütün topları çıkardı" diye konuştu.

Transfer gündeminde olan Brezilyalı futbolcu Alex Telles ile ilgili bir soru üzerine, İtalyan teknik adam, "Şimdi hem transfer hem de yeni gelecek oyuncular için konuşmanın çok doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önümüzde zor bir maç daha var. Bir haftamız daha kaldı. Evet puan farkını azalttığımız doğru, bu önemli bir 3 puandı ama önümüzde çok önemli bir maçımız var. Ona odaklanmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.