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Spor

Burak Yılmaz'dan taraftara: Adamsan aşağı gel!

Burak Yılmaz, kupa maçında MP Antalyaspor taraftarlarıyla sözlü tartışma yaşadı

20 Ocak 2014 08:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçında tatsız bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların golcü ismi Burak Yılmaz maçın ikinci yarısı saha kenarında ısınırken ev sahibi ekibin taraftarlarıyla tartıştı.

Kendisine kötü tezahürat yapan kırmızı-beyazlı taraftarlara yanıt veren Burak, "Adamsan aşağı gel yanımda bağır" dedi.

Bu sırada Medical Park Antalyasporlu İbrahim Dağaşan araya girerek Burak'ı sakinleştirdi.

Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra Burak Yılmaz bu kez kendisinden başındaki bereyi ısrarla isteyen Galatasaray taraftarını kırmadı ve tribünün yakınına giderek beresini hediye etti.

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