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Uzan davasında ara karar verildi, Türkiye tarafının yaptığı 5 itirazın 4'ü reddedildi

Ara karar, Enerji Bakanlığı'na göre Türkiye lehine, Uzan'ın avukatına göre ise Uzan ailesinin lehine

23 Temmuz 2015 14:17

Uzan ailesinin ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik’e el konulması için Stockholm Ticaret Odası Tahkim Merkezi’nde açtığı davada 2 Temmuz tarihinde ara karar verildi. Ara karara göre Türkiye tarafının davanın usulüne ilişkin yaptığı 5 itirazdan 4’ü reddedildi.

Enerji Bakanlığı kaynakları 2.5 milyar Euro’luk tazminat davasındaki ara kararın Türkiye’nin lehine olduğunu ifade ederken Uzan Ailesi’nin avukatı Celal Ülgen alınan kararın çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye tarafı mahkeme heyetinin bu davayı ele almak için yetki sahibi olmadığı savıyla mahkemeye itiraz etmişti. Öte yandan Türkiye’nin Uzan Ailesi’nden talep ettiği dava masraflarının da ödenmesi mahkeme tarafından reddedildi. 

2016 Mayıs'ta sonlanacak

 

 

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan davanın Türkiye hukukundan sorumlu Uzan Ailesi avukatı Celal Ülgen, “Mahkeme 16 Ocak 2015 tarihinde duruşmanın görülmesine karar verdi. 2016 Mayıs’ında ise davayı sonlandıracağını bildirdi” diye konuştu. Mahkemenin vereceği kararın temyiz yolunun da açık olduğunu belirten Ülgen, “Temyiz süreci yine aynı mahkemede olacak. Belki yargıç değişebilir” açıklamasında bulundu. Uzan Ailesi’nin açtığı dava ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine TMSF tarafından el konmasını içeriyor. Söz konusu şirketlere ait toplamda 11 baraj var.

 

Duruşma Madrid'de yapıldı

 

 

Davayla ilgili olarak Enerji Bakanlığı, kararın Türkiye lehine bir karar olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Cem Uzan’ın avukatları tarafından Stockholm Ticaret Odası (SCC) Tahkim Merkezi’ne Mart 2014’te devletimiz aleyhine tahkim davası açıldı. 15 Haziran 2014 tarihinde teşkil edilen hakem heyetine, tarafımızca yargılamanın ikiye ayrılması yani davanın esasına girilmeden usule ilişkin yargılama yapılması ve yargılama giderlerinin teminat altına alınması taleplerini içeren dilekçeler sunuldu. Hakem heyeti davanın tamamına ilişkin olmayan, sadece yukarıda sayılan iki talebi değerlendirmek üzere 2 Temmuz 2015 tarihinde Madrid’de duruşma yapılmasına karar verdi. Duruşma neticesinde Hakem Heyeti 20 Temmuz’da kararını açıkladı.”

 

'Devlet lehine'

 

 

Enerji Bakanlığı Türkiye’nin dava masraflarının ödenmesi talebinin reddedildiğini ifade ederek, “Yargılamanın ikiye ayrılması yönündeki talebimiz yerinde görülerek kabul edildi. Böylece Cem Uzan’ın iddia ettiği uyuşmazlığı uluslararası tahkime götürme hakkının olup olmadığı, Hakem Heyetince ilk inceleme konusu yapılacak, hakkının bulunmadığının tespiti halinde davanın esasına dahi girilmeden davanın reddine karar verilebilecek. Yargılama giderlerinin teminat altına alınması talebimiz ise reddedildi. Zaten uygulamada uluslararası tahkimde yargılama giderlerinin teminat altına alınmasına dair verilen karar örneği pek bulunmamakta. Sonuç olarak Hakem Heyetince verilen ara karar şu aşamada büyük oranda devletimiz lehine olup, davanın esasına dahi girilmeden sona ermesi olasılığını arttırmıştır.”

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