Cem Uzan’dan İsviçre’ye tazminat davası

Halen Fransa’da yaşayan Türk işadamı Cem Uzan, tasarruflarını rızası olmadan Türkiye’ye iade etmekle suçladığı İsviçre’yi mahkemeye verdi.

İsviçre'nin "NZZ am Sonntag" gazetesi, Uzan'ın İsviçre'yi ailesinin yaklaşık 300 milyon Euro’luk altın ve diğer varlıklarını bloke etmek ve rızası olmadan Türkiye'ye aktarmakla suçladığını bildirdi.

Gazete, Uzan'ın, Nisan ayında Washington'daki Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Tahkim Mahkemesi'ne (ICSID) başvuracağını belirtti.

Gazetenin haberine göre Uzan, Türkiye ile İsviçre arasındaki yatırım koruma anlaşmasından doğan haklarının ihlal edildiğini ve İsviçre'nin herhangi bir hukuki dayanağı olmadan ülkedeki varlıklarını Türkiye'ye iade ettiğini ileri sürdü.

İsviçre Adalet Bakanlığı da Uzan ile İsviçre arasında yaşanan uyuşmazlığı doğruladı. Uzan'ın açacağı davayla İsviçre, tarihinde ilk kez yatırım koruma anlaşması nedeniyle mahkemeye verilmiş olacak. (AA)