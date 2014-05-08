Firari işadamı Cem Uzan'da 2.5 milyar euroluk dava

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Cem Uzan, 2,5 milyar euroluk dava açıyor. Davanın görülmesine bile gerek olmadan reddedileceğine inanıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ne ek protokolün onaylanmasını uygun bulan kanun tasarısı kabul edildi.

Görüşmeler sırasında Bakan Yıldız, Cem Uzan’la ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı:

Yıldız, hükümetleri aleyhine, Libananco ve diğer 4 davada, AİHM dahil olmak üzere 230 milyar dolarlık dava açıldığını anımsattı. Bütün davalarda Hükümet'in haklı çıktığına işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

“Şimdi Cem Uzan, bir sahtekârlık gereği, haklı olmadığına inandığımız bir cümleye dayanak bu sefer Stockholm'de 2,5 milyar avroluk dava açıyor. Davanın görülmesine bile gerek olmadan reddedileceğine inanıyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde. Çünkü benzer gerekçelerle davayı açıyor, 'Ben o zaman Türk vatandaşı değildim' diyor. Belki kendisini oyalıyor olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni oyalayamayacak. 8 yıl süren davalarda 'acaba bu davada Türkiye olarak kaybeder miyiz, başka kirli oyunlara girerler mi' diye bir kısım tedirginlikler oluştu. Biz son derece şeffaf şekilde Hazine, Maliye Bakanlığı avukatlarla savunduk, bu davaları kazandık. İnanıyorum ki tahkim heyeti yine bu dava için de benzer şeyi verecektir.”