T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Firari işadamı Cem Uzan'da 2.5 milyar euroluk dava

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cem Uzan'ın, 2,5 milyar avroluk dava açtığını belirterek, davanın, görülmesine bile gerek olmadan reddedileceğine inandığını söyledi

08 Mayıs 2014 11:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Cem Uzan, 2,5 milyar euroluk dava açıyor. Davanın görülmesine bile gerek olmadan reddedileceğine inanıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ne ek protokolün onaylanmasını uygun bulan kanun tasarısı kabul edildi.

Görüşmeler sırasında Bakan Yıldız, Cem Uzan’la ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı:

Yıldız, hükümetleri aleyhine, Libananco ve diğer 4 davada, AİHM dahil olmak üzere 230 milyar dolarlık dava açıldığını anımsattı. Bütün davalarda Hükümet'in haklı çıktığına işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

“Şimdi Cem Uzan, bir sahtekârlık gereği, haklı olmadığına inandığımız bir cümleye dayanak bu sefer Stockholm'de 2,5 milyar avroluk dava açıyor. Davanın görülmesine bile gerek olmadan reddedileceğine inanıyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde. Çünkü benzer gerekçelerle davayı açıyor, 'Ben o zaman Türk vatandaşı değildim' diyor. Belki kendisini oyalıyor olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni oyalayamayacak. 8 yıl süren davalarda 'acaba bu davada Türkiye olarak kaybeder miyiz, başka kirli oyunlara girerler mi' diye bir kısım tedirginlikler oluştu. Biz son derece şeffaf şekilde Hazine, Maliye Bakanlığı avukatlarla savunduk, bu davaları kazandık. İnanıyorum ki tahkim heyeti yine bu dava için de benzer şeyi verecektir.”

ETİKETLER

cem uzantürkiyedavaenerji ve tabii kaynaklar bakanlığıtaner yıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24