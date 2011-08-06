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Uzan beni çiftliğe kapattı

Uzun süredir sessizliğe bürünen şarkıcı Nez'den ilginç iddia: Cem Uzan beni 1.5 ay çiftliğe kapattı.

06 Ağustos 2011 03:00

Bir dönem sahnelerde yaptığı kıvrak danslarıyla adını duyuran, ardından uzun süren sessizliğe bürünen şarkıcı Nez, geçen ay çıkardığı "Nez Zamanı" adlı single çalışması ile müzik sektörüne hızlı döndü.


Sabah'ın haberine göre, single'ının promosyon çalışmalarına başlayan Nez'in ilk durağı Radyo Klas oldu. Önceki gün Michael Kuyucu'nun sunduğu Michael Show'a katılan şarkıcı, ilginç açıklamalar yaptı. Müzik dünyasına girerken Cem Uzan'ın kendisini albüm teklifi yapmak için bir uçakla çiftliğine götürdüğünü belirten Nez, 1.5 ay boyunca hiçbir yere çıkartılmadığını açıkladı.


Bu süre boyunca çiftlikte albümü üzerinde çalıştığını söyleyen Nez, çiftliğe götürülüşünü şöyle anlattı: "O gün 'Nereye gidiyorum' dedim. Dallas sanki. Her an Ceyar çıkacak gibiydi... Her yerde korumalar vardı. Ben bir şey istemedim, elimde bir albümle hiçbir yere gitmedim. Onlardan albüm teklifi geldi."
 

Eurovision'a katılmak istediğini de belirten Nez, "Türkiye'yi temsil etmek güzel olur. Doğu-Batı sentezi mutlaka yaparım. Ülkemizin enstrümanlarını ön plana çıkartırım. Biz Arap kökenli değiliz oryanlik var elbet ama biraz da halk müziğimizi ön plana getiririm. Türkçe de söyleyebilirim ama İngilizce söylerim" diye konuştu.



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