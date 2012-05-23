Uzaktan kumandanın mucidi öldü

Televizyon için uzaktan kumandayı icat eden Amerikalı Eugene Polley, 96 yaşında Chicago yakınlarında bir hastanede hayatını kaybetti.



Polley'nin eski işvereni olan Zenith firmasından yapılan açıklamada, mucidin Pazar günü hayatını kaybettiği belirtildi.

Polley'nin, 1955'te geliştirdiği ilk uzaktan kumanda Flash-Matic, günümüzdeki kumandalara değil, daha çok bir tabancaya benziyordu. İnsanlara koltuklarından kalkmadan televizyon izleme fırsatı tanıyan bu cihaz için Polley ve arkadaşı Robert Adler'a 1997'de Emmy ödülü verildi.

Polley, 47 yıllık meslek hayatında ABD'de 18 patent aldı. Otomobil radyoları konusunda da çalışmaları bulunan Polley, aynı zamanda DVD ve blue ray'in öncüsü sayılabilecek video disk alanında katkı sağladı.

Polley, 2007 yılında Chicago Tribune gazetesine verdiği röportajda, ilk uzaktan kumanda "Flash-Matic" için, "Tekerlekten sonra en büyük icat" demişti.