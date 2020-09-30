Uzaktan eğitimde fırsat eşitsizliği: İnternet paketleri bitti, dersler yarım kaldı

Covid-19 salgını ile dijital platformlara taşınan eğitim, fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirdi. Evinde interneti olmayan 3 milyon 17 bin öğrencinin bulunduğu Türkiye’de, düşük hızlı internet bağlantısı ve kota sorunu da eğitimi erişilebilir olmaktan çıkardı. Uzaktan eğitim sürecinde milyonlarca öğrenci, internete erişimi olmadığı için akranları ile derslere katılamadı.

Evinde bilgisayarı olmayan ya da bilgisayarını kardeşiyle paylaşmak zorunda kalan öğrencilerin karşısına şimdi de “Gigabyte sorunu” çıktı. BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, uzaktan eğitime cep telefonuyla katılan öğrenciler, internet paketleri bitince ya derslere katılamadı ya da dersleri yarım bırakmak zorunda kaldı. Öğretmenlerine WhatsApp üzerinden mesaj gönderen öğrenciler, internetlerinin bittiğini, derslere katılamayacağını bildirdi.

Öğretmenlere gönderilen bazı mesajlarda, şu ifadeler yer aldı:

♦ Kızım bugün derse katılamayacak, ablasıyla aynı anda dersi var, o derse girecek.

♦ Komşunun internetinden bağlanıyorum o yüzden internetim sürekli kesiliyor, sesinizi duyamıyor, not alamıyorum.

♦ Annemin internet paketi bitti derse giremeyeceğim.

♦ İnternet hızımız çok yavaş, dersler donuyor, ekranı göremiyorum öğretmenim.