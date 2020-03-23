Uzaktan eğitim sisteminde gösterilen Adnan Menderes'in idam sahnesine Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün (23 Mart) başlayan uzaktan eğitim derslerinde eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesi detaylı şekilde verilmesine ilişkin, "Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi.

TIKLAYIN - Uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes'in idam sahnesi izletildi; tepkiye neden oldu

Neredeyse tüm dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de okullara verilen aranın ardından başlayan uzaktan eğitim sisteminde, ortaokul öğrencilerine yönelik bir derste 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in idam görüntüleri detaylıca izletildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken binlerce kişiden tepki geldi.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, içeriklerin dikkatle kontrol edildiğini belirterek, "Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Videonun 'gözden kaçtığını' dile getiren Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam. Saygılarımla."



