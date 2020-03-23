T24 LogoT24 Logo
Haberler

Uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes'in idam sahnesi izletildi; tepkiye neden oldu

23 Mart 2020 13:03

Neredeyse tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de okullara verilen aranın ardından başlayan uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesi detaylı şekilde anlatılması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Uzaktan eğitim sisteminin derslerinin yayınlandığı TRT Eba TV'nin ortaokul öğrencilerine yönelik derslerinde 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in idam görüntüleri detaylıca izletildi. 

Ayrıca öğrencilere derslerden önce Demokrat Parti belgeseli izletildiği ve ders aralarında da ilahi dinletildiği ortaya çıktı.

Bu uygulamalar sosyal medyada da tepki çekti.

İşte kullanıcılardan gelen bazı tepkiler; 

ETİKETLER

adnan menderesmendersbaşbakaneba tvuzaktan eğitimkoronakoronavirüs

Diğer Videolar

Apple'ın açığını bulan genç: İstediğim kadar müziği ücretsiz indirebiliyordum; bana 1.5 liralık ödül verdiler!

İzmir'de bir kişi, cipi atmak için denize sürdü; araçtan çıkıp yoluna devam etti!

İş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Türk vatandaşı yardım istedi

Gazeteci Can Ataklı canlı yayında RTÜK'ü böyle protesto etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar: Ahmet Şık'ın eleştirisini ve istifa tarzını doğru bulmadım

Saadet Partisi'nden Süper Mario'lu maske göndermesi: Süper Maske

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

Murat Övüç'ten tepki toplayan 'Nur Yerlitaş' paylaşımı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Britanyalı gazeteci Piers Morgan, Koronavirüs semptomları gösterdiğini ve programına ara...

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanından, 'İbrahim Gökçek ölmesin' diyen Mahsun Kırmızıgül'e:...

Fatih Altaylı: Darbeci, vatan haini ilan edilmeyeceksem bir ricam var...

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altına alındı, kısmi özgürleşmenin olacağı...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı genelgesi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol......

Murat Övüç'ten tepki toplayan 'Nur Yerlitaş' paylaşımı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24