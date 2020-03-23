Uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes'in idam sahnesi izletildi; tepkiye neden oldu

Neredeyse tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de okullara verilen aranın ardından başlayan uzaktan eğitim sisteminde ortaokul öğrencilerine eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesi detaylı şekilde anlatılması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Uzaktan eğitim sisteminin derslerinin yayınlandığı TRT Eba TV'nin ortaokul öğrencilerine yönelik derslerinde 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in idam görüntüleri detaylıca izletildi.

Ayrıca öğrencilere derslerden önce Demokrat Parti belgeseli izletildiği ve ders aralarında da ilahi dinletildiği ortaya çıktı.

Bu uygulamalar sosyal medyada da tepki çekti.

İşte kullanıcılardan gelen bazı tepkiler;