Uzak durmanız gereken bazı sıradışı tedaviler!

Farklı ülkelerde hiçbir bilimsel tarafı olmayan ve kimi zaman insan hayatını tehlikeye atan ve hatta ölüme bile yol açabilen birçok tedavi şekli var. Örneğin, çıngıraklı yılanın romatizmayı tedavi etmesi, yumurtanın çürüklere iyi gelmesi ya da kulak kirinin uçuğu iyileştirmesi gibi.

Reader's Digest dergisinde yer alan habere göre, asla uygulamamanız gereken sağlık açısından oldukça zararlı olan tedaviler şöyle:

İdrar akneyi tedavi eder: Bazı insanların akneyi kökünden söküp atmak için oldukça ilginç fikirleri var. Bunlardan biri de sivilcelere idrar sürülmesidir. Bir başka tedavi şekli de yaşlı ağaçların köklerinden toplanan su ile cildin yıkanmasıdır. Tabi ki bunların ikisi de yanlış uygulamalardır.

Taşlık ishale iyi gelir: Bu tedaviyi bebeklerin ishalini iyileştirmek için kullanmanız kesinlikle önerilmez. Bu tedavinin ilginç hikayesi ise şöyle: Tavuk taşlığından bir kat kesilmesi ve kurumaya bırakılmasıyla başlıyor. Sonra çay yapmak için kaynamış suyun içine atılıyor. Ardından her yarım saatte bebeğe 1 çay kaşığı veriliyor.

Kirli çoraplar boğaz ağrısını iyileştirir: Avrupa'da 20'inci yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılan ilginç boğaz ağrısı tedavilerinden biri de boğazın etrafına kirli çorapların sarılmasıdır. Boğaz ağrısına karşı diğer bir tedavi yöntemi de yatmadan önce boğazın etrafına pastırma bağlanması.

Tütün kulak ağrısını tedavi eder: Bu tedaviler tuhaf, hatta iğrenç olarak tanımlanabilir. Bunlardan biri de çiğnenmiş tütünün kulağa tampon olarak uygulanmasıdır. Eski yöntemlerden diğeri ise ağrıyan kulağa idrar damlatılmasıdır. Hatta küçüklüğünde Elvis Presley'in kulağı ağrıdığında annesinin bu sıradışı tedaviye güvendiği yazılmıştı. Ancak tüm bu tedavilerin doğru olduğunu kanıtlayan bilimsel çalışma yoktur.

Çikolata-sarımsak hafıza kaybına iyi gelir: Eski, geleneksel hafıza destekleyici tedavilerden biri de sarımsak dişlerini çikolatanın içine batırıp günde 3 kez yenmesine yöneliktir. Teorik olarak, sarımsak ve çikolata, beyin hücrelerini koruyan antioksidan çeşidiyle doludur. Ancak pratikte bunun böyle olduğuna dair kanıt yok.

Çıngıraklı yılanlar romatizmayı tedavi eder: İsrail Shulov Bilim Enstitüsü'nde yapılan araştırmalarda, toksinleri çıkarılmış yılan zehrinin eklem iltihabı için potansiyel bir tedavi olup olamayacağı tespit edilmeye çalışılır. Çünkü zehir ağrı sinyallerini kapatan belirli peptidler içerir. Ancak geçici felç ile ölüm arasında ince bir çizgi var, bu nedenle bu tedavinin evde denenmesi önerilmiyor.

Yumurta, çürükleri iyileştirir: Eski bir Çin tedavisini uygulamaktan çok okumanız daha eğlenceli olabilir. Tedavi için gümüş bir paraya ve yeni haşlanmış, kabukları soyulmuş katı yumurtaya ihtiyacınız var. Parayı yeni pişirilmiş yumurtanın içine dikey olarak yerleştirin ve ılık olan bu yumurtayı çürük olan bölgeye yerleştirip yaklaşık 30 dakika bekleyin.

Terebentin zona hastalığına iyi gelir: Eskilerden kalma tedaviye göre, terebentine batırılmış olan bir bağı boynunuzun etrafından asmak zona hastalığını sizden uzakta tutacaktır.

Kulak kiri uçuğu tedavi eder: Bir uçuğu hızlı bir şekilde iyileştirmek için, uçuğun üzerine kulak kiri koymalısınız. Uzmanların asla önermediği bu tedavi şekli sağlıklı değildir.

Çıbanların üzerine lapa koymak: Eski İngiliz tedavisine göre, çıbanlarınızın üzerine lapayı yerleştirin. Bir süre sonra kaldırın ve bu lapayı tabutun içine yerleştirin. İngilizler o dönemlerde bunu, çıbanların kendilerini bırakıp ölü bir bedene geçtiklerine inandıkları için yapıyorlarmış.