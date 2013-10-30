T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ninni ağrı kesiyor

Ninnilerin, bebeklerin uyumasına yardımcı olmanın yanı sıra, 'ağrı kesici' etkisi yaptığı belirlendi

30 Ekim 2013 09:58

İngiltere'deki Great Ormond Street Hospital hastanesinde yaklaşık 20 yıldır müzik terapisi uygulayan Dr. Nick Pickett ve ekibi, ninniler üzerine bir araştırma yaptı.

Sonuçları Psychology of Music dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ninnileri duyan bebeklerin ve yürüme çağındaki çocukların, kalp ritmi yavaşlıyor ve ağrıları azalıyor.

Pickett, yüzyıllardır ebeveynlerin içgüdüsel olarak bebeklerini rahatlatmak için ninniler söylediğini, ancak ninnilerin sağlığa faydalarının bilimsel olarak kanıtlanmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Nick Pickett, hastanedeki 37 kalp hastası bebeğe ninni söyledi ve onların kalp ritmini, ağrılarını, ağlamalarını, yüz ifadelerini ve hareketlerini inceledi. Ayrıca, bazı bebeklere kitap okundu. bazılarının yanında sessizce oturuldu. Sadece ninnilerin kalp ritmini yavaşlattığı ve ağrıları azalttığı görüldü.

Ninnilerin sakinleştirici tonunun bebeklerin dikkatini dağıtarak ağrıyı azaltıyor olabileceğini belirten Pickett, canlı müziğin ağrıyı azaltmada daha faydalı olduğunu, bebeklerin ilk olarak ninniyi söyleyen kişinin sesine, daha sonra enstrümana tepki verdiğini, birden fazla enstrümanın ise daha az etkili olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

ninniağrı kesicikalp ritminick pickettağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24