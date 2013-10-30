Ninni ağrı kesiyor

İngiltere'deki Great Ormond Street Hospital hastanesinde yaklaşık 20 yıldır müzik terapisi uygulayan Dr. Nick Pickett ve ekibi, ninniler üzerine bir araştırma yaptı.

Sonuçları Psychology of Music dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ninnileri duyan bebeklerin ve yürüme çağındaki çocukların, kalp ritmi yavaşlıyor ve ağrıları azalıyor.

Pickett, yüzyıllardır ebeveynlerin içgüdüsel olarak bebeklerini rahatlatmak için ninniler söylediğini, ancak ninnilerin sağlığa faydalarının bilimsel olarak kanıtlanmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Nick Pickett, hastanedeki 37 kalp hastası bebeğe ninni söyledi ve onların kalp ritmini, ağrılarını, ağlamalarını, yüz ifadelerini ve hareketlerini inceledi. Ayrıca, bazı bebeklere kitap okundu. bazılarının yanında sessizce oturuldu. Sadece ninnilerin kalp ritmini yavaşlattığı ve ağrıları azalttığı görüldü.

Ninnilerin sakinleştirici tonunun bebeklerin dikkatini dağıtarak ağrıyı azaltıyor olabileceğini belirten Pickett, canlı müziğin ağrıyı azaltmada daha faydalı olduğunu, bebeklerin ilk olarak ninniyi söyleyen kişinin sesine, daha sonra enstrümana tepki verdiğini, birden fazla enstrümanın ise daha az etkili olduğunu vurguladı.