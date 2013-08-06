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Yaşam

Uyuşturucuya bayram şekeri süsü

Ankara'da düzenlenen operasyonda 329 kilo esrar ile 616 gram eroinin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin bir kısmının bayram şekeri gibi paketlendiği belirlendi.

06 Ağustos 2013 18:18

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi, Çankaya, Keçiören, Altındağ ve Mamak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Aralarında "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının da bulunduğu 27 kişiyi gözaltına alan ekipler, eğitimli köpekler eşliğinde zanlılara ait yerlerde ve otomobillerde yaptıkları aramada 329 kilo esrar, 616 gram eroin, 25 gram kokain, bin 100 ecstasy, 73 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 169 mermi ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 41 bin 445 lira ele geçirdi.

Bayram şekeri gibi paketlemişler

Operasyonda, Ulus'ta bir iş yerine yapılan baskında ele geçirilen esrarın bir bölümünün bayram şekeri gibi paketlenerek, çuvallar içindeki bayram şekerlerinin arasına saklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 27 zanlıdan 18'i tutuklandı. 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, zanlıların, bayramda eğlence yerlerinde satmak üzere uyuşturucu almak için bankadan kredi çektiklerini de belirledi.

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