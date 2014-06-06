Hakan Yılmaz'a uyuşturucu sorusu: Neden yerli malı içmiyorsun?

Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut ile şarkıcılar Mehmet Erdem ve Koray Candemir’in de aralarında bulunduğu 53 sanık hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Davada ifade veren Hakan Yılmaz, evde sigara bile içmediğini belirterek, “İki tane kızım var. Ahmet Sağlam’ın eşi hamileydi onun yanında sigara bile içmedim. Bu konuda bu kadar hassas bir insanım. Uyuşturucu kullanmadım. İçen insanlarla da muhabbetim yok. 2005’ten önce birkaç kere denemek için içtim. Evlendikten sonra balayımda İtalya ve Hollanda’da oralarda serbest olduğu için bir kafede denemek amacıyla içtim. Geldikten 10 gün sonrada bizi aldılar zaten” dedi.

'Neden yerli malı içmiyorsun?'

Hakimin “Niye yurtdışında içiyorsun da yerli malı içmiyorsun?” sorusu üzerine Yılmaz, “ Türkiye ’de uyuşturucunun yasak olduğunu biliyorum. Bunun algısındayım. Yanlış anlaşılmasın yurtdışına uyuşturucu kullanmak için gitmedim. Serbest olduğunu bildiğim için denedim” diye konuştu. Ayrıca hakimin sorusu üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.

İmirzalıoğlu rapor gönderdi duruşmaya katılmadı

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 13 sanık ile tutuksuz sanıklardan oyuncular Hakan Yılmaz, Gökçe Özyol, Sarp Apak, Şahin Irmak, Duygu Yetiş ve şarkıcılar Mehmet Erdem ile Koray Candemir’in de bulunduğu tutuksuz 25 sanık katıldı. Davanın sanıklarından Kenan İmirzalıoğlu ve Ersin Korkut mahkemeye sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmadı.



‘Depremden sonra uyuşturucuya başladım’



Duruşmada savunmasını yapan oyuncu Gökçe Özyol, sadece uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu ticaretiyle ilgili en ufak bir fikri olmadığını ifade etti. Özyol, "Dolapdere tarafında sokakta satan insanlardan 80-100 TL’ye uyuşturucu alıyordum. Esrar kullanıyordum" dedi. 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Özyol, "O çalışmalardan sonra psikolojim bozuldu ve uyuşturucuya başladım. Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanmayı bıraktım. Tedavi olmayı isterim ancak kendi kendime de başarırım. Çok göz önünde bir iş yaptığımız için benim çok yakın çevrem dışında kimse uyuşturucu kullandığımı bilmez. Polisler geldiğinde uyuşturucu sehpanın üzerindeydi. Polislere de ben gösterdim. Hakan Yılmaz ile 3-4 sene birlikte çalıştık ve bir kere bile uyuşturucu muhabbeti yapmadım. Oyuncu arkadaşlarım uyuşturucu kullandığımı bilmez" diye konuştu.



‘Cinsel içerikli konuşma, uyuşturucu değil’



Oyuncu Duygu Yetiş ise, yurtdışında bir kere uyuşturucuyu denediğini belirterek, "Türkiye’de de bir kere aldım ama yakalandım" dedi. İddianamede erkek arkadaşı Koray Candemir ile yaptığı ve uyuşturucuya dair olduğu iddia edilen konuşmalar sorulan Yetiş, o konuşmaların cinsel içerikli olduğunu öne sürdü. Oyuncu Erdem Baş da, uyuşturucu kullanmadığını ve kimseye temin etmediğini söyledi.



İddianameden



İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan aralarında oyuncular Engin Günaydın, Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut ile şarkıcılar Mehmet Erdem ve Koray Candemir’in de bulunduğu 53 kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hazırlanan 203 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat Dağtaş’ın, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "örgüt faaliyeti içinde uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 9,5 yıl ile 28,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması isteniyor. Şüpheli Ahmet Çardak’ın da, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "örgüt faaliyeti içinde kokain ve eroin ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 13 yıl ile 38 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ünlülerin 6 yıldan 17’yıla kadar hapsi isteniyor

Şarkıcılar Mehmet Erdem, Koray Candemir, Barış Güney ve Cihan Güçlü, yönetmenler Uluç Bayraktar ve Mehmet Can Karcı ile oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Murat Yıldırım, Eray Özbal, Cemil Büyükdöğerli,Duygu Yetiş, Kağan Razgırat, Onur Buldu, Şahin Irmak, Murat Eken, Erdem Baş’ın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 6 ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Hakan Yılmaz’ın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Oyuncu Hakan Yılmaz’ın da, "çıkar amaçlı suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 ile 3 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 ile 15 ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından da 1 ile 2 yıl olmak üzere toplam 7 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer şüphelilerin de "suç örgütü üyesi olmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak", "örgüt faaliyeti içinde uyuşturucu madde ticareti yapmak", "örgüt faaliyeti içinde kokain ticareti yapmak" 8 yıl ile 35 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor