T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlülerin uyuşturucu davasının ikinci duruşmasında neler yaşandı?

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren’in 'uyuşturucu temin etmek' suçundan, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü

12 Şubat 2014 10:25


Çağatay Ulusoy’un nişanlısını arayıp balık getireceğini söyleyen Deniz Uğur “Balık için ısrar etti. Ben gerçek balık sandım. Evde mangal yakılmadı. Ben uyuşturucu kullanmam” dedi.

Aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren’in de bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasının ikinci duruşması dün görüldü. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Yusuf Hasan Akgün hazır bulundu. Duruşmaya ilk kez katılan şarkıcı Cenk Eren, savunmasında şunları söyledi:

“Adli Tıp raporunda idrarımda uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Çapa Tıp Fakültesi’nden iki uzmandan görüş aldım. O dönem antidepresan kullanmıştım. Ondan dolayı eşleşebileceğini belirttiler. Adli Tıp raporunu kabul etmiyorum.”

Milliyet'ten Esra Alus'un haberine göre, duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Deniz Uğur ise, “Sanıklardan Hüseyin Orçun Benli nişanlım. Çağatay Ulusoy nişanlımı aramıştı. ‘Balık getireceğiz, mangal yapacağız’ demişti. Ben gerçek balık anladım. O yüzden ne balığı olduğunu sordum. Akvaryum balığı deyince Çağatay’ın anlamsız esprilerine alışık olduğum için dalga geçtim” diye ifade verdi.

 

‘Benim ifadem doğrudur’

 

Mahkeme başkanının, “Benli ifadesinde mangal yaktığını söylüyor. Sen yakılmadığını söylüyorsun. Sen mi doğru söylüyorsun, o mu?” diye sorunca Uğur, “Benim ifadem doğrudur” dedi. Başkan Ekinci’nin “Uyuşturucu kullanıyor musun?” sorusuna ise Uğur, “Hayır” yanıtını verdi.

Diğer tanık Nancy İpekoğlu da, “Aramızdaki telefon görüşmesi yurtdışından bir arkadaşımın getirdiği ve havalimanında free shop’larda satılan ıslak tütüne ilişkindir” dedi. Mahkeme Başkanı’nın “Çağatay görüşmesinde senden aldığı şeyin çok fena geldiğini söylüyor. Neden?” sorusu üzerine İpekoğlu, “Ağır gelmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

 

Balık esrar demek

 

Daha önceki duruşmada ifade veren Çağatay Ulusoy, yönetmen Hüseyin Orçun Benli’nin evine gitmek için telefonla aradığını ve telefona nişanlısı Deniz Uğur’un çıktığını belirterek “Deniz abla telefonu açmasa, Orçun’la beraber esrar içecektik. ‘Balık’ lafı, esrar anlamında kullanılmıştı” demişti.

 

Cemal Hünal zorla getirilecek

 

Mahkeme, duruşmaya tanık olarak gelmeyen oyuncu Cemal Hünal için hakkında zorla getirilme kararı verdi. Tutuksuz sanık Cenk Eren’in uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme, dosyanın, savunması tamamlanan sanıklar yönünden mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesini karara bağladı. Duruşma 15 Nisan’a ertelendi.

 

ETİKETLER

çağatay ulusoybalıkmangalesrar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24