Ünlülerin uyuşturucu davasının ikinci duruşmasında neler yaşandı?



Çağatay Ulusoy’un nişanlısını arayıp balık getireceğini söyleyen Deniz Uğur “Balık için ısrar etti. Ben gerçek balık sandım. Evde mangal yakılmadı. Ben uyuşturucu kullanmam” dedi.

Aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren’in de bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasının ikinci duruşması dün görüldü. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Yusuf Hasan Akgün hazır bulundu. Duruşmaya ilk kez katılan şarkıcı Cenk Eren, savunmasında şunları söyledi:

“Adli Tıp raporunda idrarımda uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Çapa Tıp Fakültesi’nden iki uzmandan görüş aldım. O dönem antidepresan kullanmıştım. Ondan dolayı eşleşebileceğini belirttiler. Adli Tıp raporunu kabul etmiyorum.”

Milliyet'ten Esra Alus'un haberine göre, duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Deniz Uğur ise, “Sanıklardan Hüseyin Orçun Benli nişanlım. Çağatay Ulusoy nişanlımı aramıştı. ‘Balık getireceğiz, mangal yapacağız’ demişti. Ben gerçek balık anladım. O yüzden ne balığı olduğunu sordum. Akvaryum balığı deyince Çağatay’ın anlamsız esprilerine alışık olduğum için dalga geçtim” diye ifade verdi.

‘Benim ifadem doğrudur’

Mahkeme başkanının, “Benli ifadesinde mangal yaktığını söylüyor. Sen yakılmadığını söylüyorsun. Sen mi doğru söylüyorsun, o mu?” diye sorunca Uğur, “Benim ifadem doğrudur” dedi. Başkan Ekinci’nin “Uyuşturucu kullanıyor musun?” sorusuna ise Uğur, “Hayır” yanıtını verdi.

Diğer tanık Nancy İpekoğlu da, “Aramızdaki telefon görüşmesi yurtdışından bir arkadaşımın getirdiği ve havalimanında free shop’larda satılan ıslak tütüne ilişkindir” dedi. Mahkeme Başkanı’nın “Çağatay görüşmesinde senden aldığı şeyin çok fena geldiğini söylüyor. Neden?” sorusu üzerine İpekoğlu, “Ağır gelmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Balık esrar demek

Daha önceki duruşmada ifade veren Çağatay Ulusoy, yönetmen Hüseyin Orçun Benli’nin evine gitmek için telefonla aradığını ve telefona nişanlısı Deniz Uğur’un çıktığını belirterek “Deniz abla telefonu açmasa, Orçun’la beraber esrar içecektik. ‘Balık’ lafı, esrar anlamında kullanılmıştı” demişti.

Cemal Hünal zorla getirilecek

Mahkeme, duruşmaya tanık olarak gelmeyen oyuncu Cemal Hünal için hakkında zorla getirilme kararı verdi. Tutuksuz sanık Cenk Eren’in uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme, dosyanın, savunması tamamlanan sanıklar yönünden mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesini karara bağladı. Duruşma 15 Nisan’a ertelendi.