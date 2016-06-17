T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uyuşturucu zanlıları hayvan takip sistemiyle yakalandı

Arazide yapılan aramada 83 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirildi

17 Haziran 2016 21:40

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu zanlılarını, vahşi hayvanların doğadaki hareketlerini takip etmek için kullanılan fotokapan kurarak tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Sağırin Mahallesi Sakasırtı mevkisinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Jandarma ekipleri, kenevirleri kimin ektiğini belirlemek amacıyla araziye fotokapanlar kurdu. Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, zanlıların O.Ç. ve O.C. olduğunu tespit etti. Arazide yapılan aramada 83 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

FotokapanAntalyaUyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24