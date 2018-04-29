Uyuşturucu kartellerine şifreli Blackberry yapan şirket

Meksikalı uyuşturucu kartelleri gibi dünyanın başlıca suç örgütleri için şifreli akıllı telefon yapan bir şirketin yöneticilerine suçlama yöneltildi.

Kanada merkezli Phantom Secure adlı şirketin, üzerinde değişiklik yaptıkları Blackberry akıllı telefonları Meksika'daki Sinaloa Karteli gibi suç örgütlerine sattıkları ileri sürüldü.

Böylece ilk kez, suçlular için bilerek şifreli teknolojiler üreten bir şirket ABD makamları tarafından suçlanmış oldu.

Adalet Bakanlığı Vincent Ramos adlı şüphelinin geçen hafta Seattle'da yakalandığı ve Ramos ile dört iş arkadaşına resmen suçlama yöneltildiğini belirtti.

Tek tutuklu sanık olan Ramos ve arkadaşlarına tehdit ve uyuşturucu dağıtımına yardım suçlaması yapıldı. Her iki suçlamaya da maksimum ömür boyu hapis cezası veriliyor.

ABD'li Zavcı Adam Braverman BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu Phantom Secure şirketi, tüm dünyada uluslararası uyuşturucu ticaretini yapmak için tasarlanmı Kaçakçılar, buna Sinaloa Karteli de dahi, tamamen şifreli cihazları güvenlik güçlerinden kaçmak için kullanıyordu." dedi.

Blackberry olayla ilgili açıklama yapmazken, şirketin soruşturmaya yardımcı olup olmadığı bilinmiyor. Braverman Blackberry'nin yasadışı amaçlar için kullanılan tek telefon markası olmadığını söyledi.

Braverman "Böyle birkaç organizasyon daha olduğuna inanıyoruz. FBI, sadece Phantom Secure'u değil, suç örgütlerine böyle iletişim cihazları sağlayan diğer şirketleri de araştırıyor" dedi.

Savcı Braverman, piyasadaki tüm telefonlar ve mesajlaşma uygulamalarının şifreli olduğunu, ancak Phantom Secure'un kullanıcılarının ne yaptığından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Savcı "Aradaki fark, şirketin bunu uluslararası uyuşturucu kaçakçıları için tasarlamış olmalı. Böyle bir cihaz almanız için bir başka kullanıcının size kefil olması gerekiyor" dedi.

Phantom Secure şifreli cihazlarının altı aylık kullanımından iki ila üç bin dolar alıyordu.

Şirketin müşterisi olabilmeniz için, mevcut bir müşterinin size kefil olması gerekiyordu. Böylece sisteme güvenlik güçlerinin sızması önlenmeye çalışılıyordu.

Güvenlik güçleri 20 bin kadar Phantom Secure cihazının piyasada olduğunu söylüyor.

Bu telefonla kurulan iletişim, izlenmeyi zorlaştırmak için otomatik olarak Panama ve Hong Kong'taki sunuculara yönlendiriliyor.

Sesli iletişim, mikrofon, GPS, kamera, internet ve mesajlaşma gibi önemli özelliklerinin devre dışı bırakılıp, sadece kısa mesajla iletişim kurulabilen cihazlar da var.