Uykusuzluk kadınları mı, erkekleri mi daha fazla etkiliyor?

Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, uykusuzluğun hem kadınları hem de fiziksel anlam hem zihinsel anlamda erkeklerden daha çok etkilediğini keşfetti.

Women's Health'de yer alan habere göre, Profesör Jim Horne konuyla ilgili olarak, “Kadınların beyin yapıları erkeklerden farklı. Kadınlar aynı anda birden fazla şeyi düşünebiliyor. Bu yüzden erkeklerle kıyaslandığında beyinlerini daha fazla kullanıyorlar. Dolayısıyla gün sonunda dinlenmek için daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Uykusuzluk kadınlarda stres seviyesini ve asabiyetini artırıyor, depresyona ve anksiyeteye neden oluyor. Ancak erkeklerde uykusuzluk durumunda bu olumsuzluklar gözlenmiyor” açıklamasında bulundu.