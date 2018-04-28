T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uykusuzluk kadınları mı, erkekleri mi daha fazla etkiliyor?

Kadınlar neden eğlenceli bir gecenin ertesinde ruh gibi gezer?

28 Nisan 2018 22:18

Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, uykusuzluğun hem kadınları hem de fiziksel anlam hem zihinsel anlamda erkeklerden daha çok etkilediğini keşfetti.

Women's Health'de yer alan habere göre, Profesör Jim Horne konuyla ilgili olarak, “Kadınların beyin yapıları erkeklerden farklı. Kadınlar aynı anda birden fazla şeyi düşünebiliyor. Bu yüzden erkeklerle kıyaslandığında beyinlerini daha fazla kullanıyorlar. Dolayısıyla gün sonunda dinlenmek için daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Uykusuzluk kadınlarda stres seviyesini ve asabiyetini artırıyor, depresyona ve anksiyeteye neden oluyor. Ancak erkeklerde uykusuzluk durumunda bu olumsuzluklar gözlenmiyor” açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

uykusuzlukkadınerkek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24