Uykusuzluk hangi ülkeye kaç milyar dolar kaybettiriyor?

Verimsiz ve az uyku nedeniyle ülkelerin ekonomik kayıpları milyarlarca doları buluyor. ABD'de yetersiz uyku yüzünden yılda 1.2 milyon iş günü kaybı yaşanması nedeniyle 411 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, "Toplumlar modern dünya ile 7/24 ayakta kalıyor" diyor. Teknolojik aletlere düşkünlük, sürekli televizyon, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin ışıklarına maruz kalma, sigara tiryakiliği, alkol tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği, gelecek kaygısı ve psikolojik sorunlar gibi etkenlerin uykusuzluğu tetiklediği biliniyor. Yaklaşık 3 bin uyku kliniği bulunan ABD'de her üç yetişkinden biri uyku problemi çekiyor. Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin verilerine göre ise her 10 kişiden birinde kronik uykusuzluk var.

Dünya nüfusunun da yüzde 45'inin uyku sorunu çektiği tahmin ediliyor. Yani uykusuzluk artık her toplumun ciddi bir sorunu. Rand Avrupa, son araştırmasında uyku eksikliğinin ekonomiye yansımalarını inceledi.

Sabah'tan Selçuk Eren'in haberine göre, ekonomisi iyi olan beş ülkede (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Kanada) veriler ele alındı. Araştırmacılar, uyku ile sağlık, ölüm oranı ve üretkenlik bağlantılarını gösteren ve daha önceden yapılmış çalışmalara odaklandı. Bu kapsamda beş ülkedeki 62 bin veri ele alındı. TWİTTER ABD'deki tren kazasına uyku apnesi sebep olmuş Araştırmada geceleri düzenli uyuyamayanların iş yerlerinde verimliliğin düştüğü ve işe gidememelere sebep olduğu belirlendi. Sağlıksız uykuya bağlı olarak sindirim sisteminin zayıflaması, hastalıklara daha kolay yakalanma, halsizlik ve depresyon gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkması sonucu iş devamsızlığının yapıldığı belirlendi. Rand uzmanları çalışmalarının amacını, ‘uyku eksikliğinin nelere mal olduğunu açıkça gözler önüne sermek ve hükümetleri kapsayıcı önlemler almaya teşvik etmek' olarak açıklıyor.

Uyku sorununun ekonomilere olan zararları şöyle:

ABD'de yılda 1.2 milyon iş günü kaybı oluşuyor. Ekonomiye zararı 411 milyar dolar. Başka bir ifadeyle ABD gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2.28'ine tekabül ediyor. Japonya'da yılda 600 bin iş günü kaybı oluyor. Ekonomiye etkisi yıllık 138 milyar dolar, bu da gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2.29'una denk geliyor. İngiltere'de 200 bin iş saati kaybı ortaya çıkıyor. Ekonomik yansıması 40 milyar sterlin. Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.86'sı. Almanya'da 200 bin iş saati kaybı oluşuyor. Maliyeti 60 milyar dolar, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.56'sı demek. Kanada'daki yıllık iş günü kaybı 80 bin gün. Ekonomiye yansıması 21.4 milyar dolar, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.35'i demek.

Araştırmada günlük sağlıklı uyku oranı her gece için 7 ila 9 saat olarak hesaplandı. Araştırmaya göre gece uyku saati 6 olanların bu süreyi 7 ile 9 saate arasına çıkarmaları halinde ise ortaya çıkacak ekonomik kazançlar şöyle sıralandı: ABD ekonomisine yıllık getirisi 226.4 milyar dolar, Japonya ekonomisine yıllık getirisi 75.7 milyar dolar Almanya ekonomisine yıllık getirisi 34.1 milyar dolar İngiltere ekonomisine yıllık getirisi 29.9 milyar dolar Kanada ekonomisine yıllık getirisi 12 milyar dolar. Araştırmaya öncülük eden Marco Hafner, "Araştırmamız uykusuzluğun korkunç etkilerini açıkça ortaya koydu" derken, Rand Avrupa uzmanları da, uykusuzluk nedeniyle ekonomilerde bu denli kayıpların büyük olmasının söz konusu ülkelerin ekonomik güçleriyle doğru orantılı olduğunu vurguladı.