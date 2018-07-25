Uykusuz'dan Berat Albayrak kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak” açıklamasını kapağına taşıdı.

G20 toplantısı için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere "Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak” açıklaması yapan Berat Albayrak pazar günü diğer ülkelerin ekonomi bakanlarıyla, dün ekonomistlerle bugün de patronlar ve şirketlerin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Karikatür dergisi Uykusuz da bu haftaki kapağına Albayrak’ın bu açıklamalarını taşıdı.

İşte Uykusuz’un kapağı: