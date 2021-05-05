Uykusuz: Kapağımız, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun şekilde düzenlenmiştir

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesini taşıdı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi yer almıştı.

Derginin kapağında, "Kapağımız eylemler sırasında polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun şekilde düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uygusuz'un kapağı şu şekilde: