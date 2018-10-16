Uykusuz gecelerin sebebi NBA'in yeni sezonu başlıyor

NBA'de 2018-19 sezonu, yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla başlayacak. NBA'de sezonun ilk maçı, Boston Celtics ile Philadelphia 76ers arasında TSİ 03.00'te oynanacak. Ardından son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors ile Oklahoma City Thunder, TSİ 05.30'da karşılaşacak.

Başantrenörü Brad Stevens ile son yıllarda çıkış yakalayan ve kadrosunda Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jayson Tatum, Al Horford gibi önemli isimleri bulunduran Celtics, sezona evinde galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Joel Embiid ve Ben Simmons gibi yıldızlarıyla iddiasını ortaya koymaya çalışacak 76ers'ın kadrosundaki milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise başantrenör Brett Brown'ın şans vermesi halinde sahaya çıkacak. Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson'dan oluşan güçlü kadrosuna DeMarcus Cousins'ı da ekleyerek sezon öncesi rakiplerine gözdağı veren Golden State Warriors, yine şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Oklahoma City Thunder ise yıldız oyun kurucusu Russell Westbrook ve skoreri Paul George önderliğinde Warriors deplasmanında sezona sürpriz bir galibiyetle başlamaya çalışacak.

30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 11 Nisan'da sona erecek. 16 takımın katılacağı play-off'lar 14 Nisan, 2019 NBA final serisi ise 31 Mayıs'ta başlayacak.