Uykusuz Dergisi, 'Sevda Noyan ve ölüm listesi'ni kapağına taşıdı

Uykusuz Dergisi, Ülke TV ekranlarında ölüm listesi olduğunu açıklayan Sevda Noyan'ı kapağına taşıdı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Ülke TV'de konuk olduğu ve Esra Elönü'nün sunduğu programdaki 'ölüm listesi' hazırladığına dair sözlerine bu haftaki kapağında yer verdi.

Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.

Uykusuz Dergisi yeni sayısıyla Ramazan Bayramı'ndan önce okuyucularıyla buluşacak.