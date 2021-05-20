Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube üzerinden yayınladığı videolara gönderme yaptı.

Peker'in masasına koyduğu kitaplara atıf yapan dergi, pandemi sürecinde kepenk kapatan esnafı ve emekçileri gündeme taşıdı. Dergi, bu sayısında yazıldığı dönem büyük ses getiren ve başyapıt kabul edilen Knut Hamsun imzalı 'Açlık' kitabını kapağında gösterdi.

Dergi, 714. sayısında "Son üç ayda 29 bin esnaf kepenk kapattı" cümlesine yer verdi. Ayrıca, Peker'in videolarında kullandığı arka planı sayfasına taşıyan dergi, "Başka türlü kimse dinlemiyor..." diyerek eleştiride bulundu.

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