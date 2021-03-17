Uykusuz'dan AKP kongreleri göndermeli Koronavirüs cezaları kapağı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar salgın denetimlerinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını açıklamasının ardından, kalabalık AKP il kongreleri sosyal medyada bir kez daha tartışma konusu oldu.

Uykusuz dergisi de tartışmalara, konuyu bu haftaki kapağına taşıyarak dahil oldu. Kapakta, yolda maskesiz ve "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını söyleyen bir kişiye polis "Ceza kesileceğini anlayınca kongre taklidi yapmaya başladı" diyor.

AKP'nin 13 Ocak'ta yeniden başlayan ve birden fazla ilde aynı anda yapılan kongreleri son dönemde tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 15 Şubat'ta katıldığı Rize il kongresindeki "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" sözleri tepki çekmişti.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere "salgına rağmen salonlar tıklım tıklım" diyerek teşekkür etti