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Uykusuz'dan AKP kongreleri göndermeli Koronavirüs cezaları kapağı

17 Mart 2021 12:43

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Koronavirüs denetimlerinde kesilen para cezalarını kalabalık AKP kongrelerine gönderme yaparak bu haftaki kapağına taşıdı.

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