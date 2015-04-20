Uykuda hafızanızı kaybedebilirsiniz!

Amerika'da yapılan araştırma, uyku apnesi olanların, rahat uyuyanlardan on yıl önce hafıza ve düşünme becerileriyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ortaya koydu

Uyku apnesi hastalarında, erken yaşta hafıza kaybı sorunlarının ortaya çıkabileceği bildirildi. BBC'nin haberine göre, Amerikalı bilimacilerin yaptığı araştırma, uyku apnesi olanların, rahat uyuyanlardan on yıl önce hafıza ve düşünme becerileriyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını gösterdi.

ABD'de Alzheimer araştıma projesinde görevli bilim insanlarının, özellikle uyku apnesi olan gönüllülerle ilgili incelemeler yaptığı ve 55 yaş üzerinde 2 bin 400 kişinin tıbbi verilerini gözden geçirdiği belirtildi.



Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmada, uyku apnesi hastalarının, rahat nefes alanlardan ortalama 10 yıl önce, 70'li yaşlarının sonlarında hafıza ve düşünme becerileriyle ilgili sıkıntılardan şikayet ettikleri gözlendi.



Uyku apnesi sorunu yaşayanların tedavisinde kullanılan CPAP cihazıyla tedavi edilen küçük bir grubun da rahat uyuyanlarla aynı yaşlarda hafıza sorunlarından şikayetçi oldukları görüldü.



Bilim insanlarının şu anda CPAP tedavisinin, hafızanın ve düşünme gücünün korunmasına yardım edip edemeyeceğini görmek için geniş kapsamlı araştırmalar yaptığı belirtildi.