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Sağlık

Çıplak uyumak daha sağlıklı

Araştırmalar, çıplak uyumanın kalori yakmaya etkisi olduğunu ve deliksiz bir uyku sağladığını gösteriyor

29 Kasım 2014 23:21

ABD'de Ulusal Uyku Kurumu'nun yaptığı son araştırmalarda, her 3 yetişkinden birinin çıplak uyuduğu bilgisine ulaşıldı. Bu veriden yola çıkan uzmanlar, çıplak uyumanın insan üzerindeki etkilerini saptamak için araştırmalara başladı.

Edinburgh Uyku Merkezi Direktörü Dr. Chris Idzikowski, gece 11'de vücut sıcaklığının en yüksek seviyeye çıktığını, sabaha karşı 4'te en düşük değere ulaştığını belirtiyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, eğer vücut sıcaklığı beynin istediği seviyeye inmezse kişi uyumakta zorlanabiliyor ya da rahatsız bir uyku yaşıyor. Bu nedenle çıplak uyumak vücut sıcaklığını düşürerek beyni rahatlatıyor ve kişinin deliksiz ve daha rahat uyumasını sağlıyor.

Araştırmalarda çıplak uyumanın kalori yakmaya olan etkisi de belirlendi. ABD'de yapılan araştırmalarda 5 sağlıklı erkek, ilk ay 24 derece, daha sonra 19 derece, sonra tekrar 24 derece ve son olarak 27 derece sıcaklıktaki odalarda uyudu.

Aynı gıda maddelerini tüketen erkeklerin oda sıcaklıklarına göre kalori harcamalarındaki ve insülin değerlerindeki farklılık dikkat çekiciydi. Araştırma sonucunda daha soğuk odada uyuyan erkeklerin daha çok kalori yaktığı ve insülin hassasiyetinin daha gelişmiş olduğu görüldü.

 

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