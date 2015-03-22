Uyku ozgazmı hakkında 11 ilginç bilgi

Açıkça söylensin veya söylenmesin pek çok insan uykusunda orgazm olma deneyimini yaşıyor. Her ne kadar bu konudaki araştırmalar sınırlı olsa da uyku pozisyonunun orgazmı tetiklediği veya uyku orgazmının uyanıkken yaşanan orgazmdan daha kolay olduğu gibi veriler mevcut.

İşte buzzfeed.com'un derlemesiyle uyku orgazmı hakkında 11 ilgiç bilgi:

1. Kadınlar hemen hemen her zaman uykusunda orgazm olabilir

1986'da yapılan bir araştırmada kadınların %37'sinin en az bir kere bunu tecrübe ettiği bulundu- ve bu araştırma çok az insan arasında yapıldı, hem de 80lerde.

2. Cinse hayatı aktif olmayan erkeklerin bu durumu yaşaması daha muhtemel

Ergenlik çağında, bir erkek düzenli olarak mastürbasyon veya seks yapmadığında daha fazla ıslak rüya gördüğünü söylüyor seks terapisti ve yazarı olan Dr. Madeleine Castellanos. Ama yaşlı erkeklerde de -pek yaygın olmasa da- olabiliyor.

3. Erkeklerde olduğunda buna gece emisyonu veya ıslak rüya deniyor

Bir erkeğin uykusunda boşalmasından bahsediyoruz. Ne kadar yaygın olduğu hakkında yapılmış bir araştırma yok ama çoğu erkek bunun yaşanan bir şey olduğunu söylüyor (en azından ergenlik döneminde).

4. Uyanıkken orgazm olmaktan daha kolay, bazı insanlar için

"Partnerleri ile veya mastürbasyon ile orgazma ulaşamayan ama uykusunda olan kadınlarla tanıştım." diyor Castellanos. Ama düşününce, seksi rüyalarda genelde dikkat dağılması, stres veya gerginlik olmuyor. Sadece siz, kendi zihniniz ve vücudunuzun aldığı zevk var.

5. İnsanlar Rem uykusu (genelde insanların rüya gördüğü uyku evresi) sırasında cinsel organlarında bir şeyler hisseder.

Vajinaya ve penise daha çok kan akışı genelde bu evrede olur.

6. Erkeklerin uykusunda, sayısız kez orgazm ile sonuçlanmayan ereksiyonlar olur

Araştırmalar gösteriyor ki, gece boyunca erkekler birçok ereksiyon yaşıyor, bazen tam kapasiteyle, bazense kısmi sertleşme olarak. Bu gece boyunca seks rüyaları gördüğünüz anlamına gelmiyor sadece penise kan akışının uyku süresince artıp azaldığını gösteriyor.

7. Uyku orgazmları konulu pek araştırma yok, çünkü nasıl yapabilirsin ki?

Fark ettiyseniz araştırmaların çoğu çok kısıtlı örnek sayısı ile yapılıyor. Sebebi apaçık. Çünkü uykusunda orgazm olmuş herkes bunun tahmin edilebilir bir şey olmadığını biliyor, yani tam olarak laboratuvarda araştırılacak bir konu değil.

8. Hatırlamıyor da olsanız, genelde bir seks rüyası ile birlikte oluyor

Belki seks konulu bir rüya görüyorsunuz, önce cinsel organa kan akışı sağlanıyor sonra da ereksiyon veya orgazm geliyor. Ya da tam tersi olabilir, kan akışı beraberinde ıslak bir rüyayı, bazen de sonrasında orgazmı getiriyor. Tekrar belirtelim, araştırmacılar tam olarak neler döndüğünden habersiz. Ama orgazmın ortasında uyanırsanız ve gördüğünüz rüyayı hatırlayamasanız bile büyük ihtimalle ıslak bir rüya gördünüz, diyor Castellanos.

9. Bazı uyku pozisyonları, ıslak rüyalar veya uyku orgazmları ile alakalı olabilir.

2012 tarihli bir araştırma, karnınızın üzerine yatarak uyumanızın seks, nefes alamamak gibi daha çılgın rüyaları tetiklediğini buldu. Castellanos bu konu hakkında, "Mantıklı, sonuçta penis/ klitorisiniz yatakla daha temas halinde." diyor.

10. Uykuda orgazm olmak oldukça normal ve harika

Castellanos bunun beyninizden bir hediye olduğunu söylüyor. Libidonuzun ve erotik fantezilerinizin olması gereken seviyede olduğunu gösteriyor. Bunlar yüzünden de asla utanmamalı veya tuhaf hissetmemelisiniz, rüyanız sürprizlerle dolu olduğunda bile. Rüyalarınız sembolik oluyor, kesinlikle eski sevgilinizle, iş arkadaşınızla ya da o mağazada gözünüze takılan tuhaf saçlı adamla yatmak istediğiniz anlamına gelmiyor.

11. Bunlardan birini denemek zorunda olduğunuzu düşünmeyin

Bunlardan birini denemek zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Bilinçliyken olan orgazmlar gibi, bunlar da olması gerektiği zamanda olacak, gerçekleşmesi için zorlamak yardımcı olmayacak. Uyumadan önce seksi düşünceler arasında kaybolabilirsiniz, karnınızın üstüne yatabilirsiniz ya da seks ile alakalı şarkılar dinlerken uyuyakalabilirsiniz ama uykunuzda gerçekleşecek orgazmı harekete geçirmenin kesin bir yolu yok maalesef. Stres yapmayın o size gelecektir. Ve eğer bunu tadarsanız, Castellanos'un bir parça önerisi var: "Her birini kutlayın."