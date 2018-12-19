‘Uygulamalı Oyun Terapisi Eğitimleri' İGÜ'de başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - PSİKİYATRİ uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunlarına yönelik düzenlenecek olan ‘Uygulamalı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimleri’ İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi\'nde başlıyor.

Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan Oyun Terapileri Eğitimleri ile ilgili konuşan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, “Eğitimlerin ile çocuklarla çalışan deneyimli uygulayıcılar ve öğrenciler tarafından kullanılmasını hedeflemekteyiz” dedi.

“ÇOCUĞUN DÜNYASI ÇOCUK ZİHNİYLE KEŞFEDİLECEK”

“Oyun terapisi tüm dünyada faydalanılan çok sayıda kuramsal yönelimi kapsamaktadır” diyen Psikolog Hazer, “Bu eğitimler ile eğitimli oyun terapistlerinin, çocukların psikososyal sorunlarını engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacı taşıyoruz. Oyunun terapötik gücünden yararlandıkları, kişilerarası bir süreç sağlamaları için alan oluşturmalarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Psikolog Hazer konuşmasına şöyle devam etti:

“Her şeyin yapı taşının çocuklar olduğu düşüncesinden yola çıkarak çocukların ortaya çıkardığı semptomları anlamlandırmanın, onların iç dünyalarındaki çatışmalarını çözümlemelerini sağlamanın ve oyuncaklar aracılığıyla bazen duygularını ifade edebilmelerini sağlamanın biz ruh sağlığı çalışanlarının başlıca görevleri olduğunu düşünüyoruz. Katılımcılar, çocuğun dünyasını çocuk zihniyle keşfederek, yetişkin dünyasına kadar uzanan ruhsal gelişimi anlamlandırmak için uygulamalı çalışamalar sayesinde bunu deneyimleme fırsatları bulabilecek.”

SERTİFİKA PROGRAMI YÖK ONAYLI

Eğitimlerin yakın zamanda başlayacağını belirten İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi\'nde verilecek ‘Uygulamalı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi’nin sonunda katılımcılar yazılı ve pratik sınavlara tabi tutulacak. Başarılı olmaları halinde uluslararası akreditasyonlara sahip olan İGÜ, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği tarafından onaylı Uygulamalı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi sertifikasyonuna sahip olma hakkı kazanacaklar” dedi.