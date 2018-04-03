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Sağlık

Uygulamalı moleküler yöntemler için sertifika programı başlatılacak

İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI Üniversitesi'nde uygulamalı moleküler yöntemler eğitimi başlatılıyor

03 Nisan 2018 14:50

İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI Üniversitesi\'nde uygulamalı moleküler yöntemler eğitimi başlatılıyor. Nişantaşı Üniversitesi ve Atlas Biyoteknoloji işbirliği ile gerçekleşecek olan Uygulamalı Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji Araştırmaları Kursu, tıp ve biyoloji alanında çalışanların ve öğrencilerin laboratuvar deneyimleri kazanmasını amaçlıyor. Tıp, biyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji, eczacılık, veterinerlik ve diş hekimliği gibi alanlarda eğitim almış veya almakta olan tüm öğrenci, akademisyen ve uzmanların katılımına açık olan eğitim programı, 1 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje yazma ve deney planı hazırlama gibi aşamaların teknik konular ile birlikte daha iyi pekiştirilmesini sağlamayı ve temel teorik eğitim almış öğrencilerin laboratuvar pratik deneyimlerini arttırmayı hedefleyen eğitim iki aşamada gerçekleşecek. İlk aşama 1 – 5 Mayıs tarihleri arasında uzaktan teorik eğitim olarak, 2. aşama ise 7 – 11 Mayıs tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs’te Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarları’nda gerçekleşecek. Eğitim programı sonunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılar yurt dışında ve yurt içinde daha başarılı olabilme şansı kazanacaklar.

 

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