'Apple uygulama pazarının yüzde 65'ini ele geçirebilir'

Apple, güncellenen işletim sistemiyle sunulan birçok uygulamasıyla bu yıl AppStore’dan elde edeceği geliri beş milyar dolara çıkarabilir. Apple, 2011’de AppStore’dan 2.9 milyar dolar gelir elde etti. Eğer IHS iSuppli’in tahminleri tutarsa, Apple aynı zamanda küresel uygulama pazarının yüzde 65’ine sahip olacak.



Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 5’in kullanacağı iOS 6’yı dün yayımladı. Araştırma şirketi IHS iSuppli, yeni işletim sistemiyle gelen uygulamalar ve iPhone 5’ten beklenen büyük satış rakamıyla, AppStore’un 2012 sonunda 4.9 milyar dolarlık bir gelire ulaşbileceğini belirtti.

IHS iSuppli, şehirlerin üzerinde kuş bakışı gezinebileceğiniz Maps ve dijital biletlerinizi kontrol edebileceğiniz Passbook uygulamalarıyla, AppStore satışlarının 2012’de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 70 artabileceğini ifade etti. Apple, 2011’de AppStore’dan 2.9 milyar dolar gelir elde etti. Eğer IHS iSuppli’in tahminleri tutarsa, Apple aynı zamanda küresel uygulama pazarının yüzde 65’ine sahip olacak.



İki önemli silah



IHS iSuppli, Apple’ın uygulama piyasasındaki en önemli iki kozunun Maps ve Passbook olduğunu belirtti. Şirketin yayımladığı raporda, “Bugüne kadar, Apple’ın iOS ekosistemi uygulamalar, dijital müzik ve film gibi görsel hizmetlere odaklandı... Ancak iOS 6 güncellemesiyle, Apple uygulamalarını lokasyon ve finansal-işlemler içeriklerine yönellti. Maps ve Passbook, uygulama geliştiriciler için uygulama piyasasında yaşanan gerçek-dünya yayılımında dönüm noktaları olabilir. Bu uygulamalar ayrıca AppStore’un 2012’de büyümesine yardımcı olacak” ifadesi yer aldı.

Raporda belirtilen olumlu beklentilere rağmen, Apple’ın Google Maps’e alternatif olacak Maps uygulaması, analistlerden ve iPhone 5’i gözden geçirme şansı bulan tüketicilerden ciddi eleştiriler aldı. Bunun nedeni, uygulamada kamu alanları için yönergeler ve saat bilgilerinin bulunmaması. Kısaca, en yakın metro istasyonuna nasıl gideceğiniz veya hangi otobüsün saat kaçta belli bir duraktan geçeceği gibi bilgilere ulaşamıyorsunuz. Apple, bu içeriklerin üçüncü parti uygulama geliştiricileri tarafından eklenmesini istiyor.



'Her hizmeti karşılıyor'



IHS iSuppli, mevcut eksiklerle Maps’in Google Maps ve Nokia Maps’e kıyasla eksikleri olduğunu ancak buna rağmen bir çok “baştan çıkarıcı” özellik bulundurduğunu söyledi. En iyi örnek olarak, şehirlerin üzerinde istediğiniz istediğiniz yönde gezinebilecek olmanız verilebilir.

Apple’ın uygulama performansına değinen rapor, aynı zamanda şirketin artık sadece teknoloji sunan bir şirket olmadığını, tüketicilerin hayatına her alanda girdiğini belirtti. Raporda imzası bulunan analist Ian Fogg, “Apple seyahate, eğlenceden günlük işlemlere, hatta perakendeye kadar gerçek dünya işlemlerini hızla genişletiyor... iOS6 bu sürecin henüz başında. Maps uygulaması eleştirilere neden olsa da, Apple kazanmak için her türlü kapasiteye sahip” yorumunda bulundu.