Uydu taşıyan roket Dünya'ya düştü



Meksika'ya ait haberleşme uydusunu yörüngeye nakletmek üzere fırlatılan Proton-M taşıyıcı roketi Sibirya'nın güneyindeki Çita'da yere çakıldı.

Roketin taşıdığı 10 ton yakıtın zehirli niteliğinden dolayı çevre kirliliğine yol açmasından kaygı duyuluyor. Yetkililer, kalkıştan kısa bir süre sonra roketin üçüncü katında bir sorun belirlendiğini açıkladı.

Roketin taşıdığı 5,4 ton ağırlığındaki MexSat1 uydusunun Meksika ve Güney Amerika ülkelerine muhtelif iletişim hizmetleri sunması hedefleniyordu.

Proton programı durduruldu

Arızanın nedeni belirleninceye kadar Proton-M tipi taşıyıcı roketlerin fırlatılması durduruldu. İptalin ilk aşamada haziran ayı başında yörüngeye taşınacak İngiltere'ye ait bir haberleşme uydusunu kapsadığı belirtildi.

Proton serisi roketler, Rus uzaycılığının önemli araçlarından sayılıyor. İlk Proton, test uçuşunu 1960'lı yılların ortasında yapmıştı. Proton, son yıllarda arıza ve kazalarla gündeme geliyor. 2013 temmuz ayında üç navigasyon uydusu taşıyan Proton füzesi fırlatıldıktan kısa süre sonra yere çakılmıştı.