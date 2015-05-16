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Yaşam
Deutsche Welle

Uydu taşıyan roket Dünya'ya düştü

Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatılan Rusya'ya ait roket yere çakıldı. Proton-M tipi roket, Meksika'ya ait bir telekomünikasyon uydusu taşıyordu.

16 Mayıs 2015 16:10


Meksika'ya ait haberleşme uydusunu yörüngeye nakletmek üzere fırlatılan Proton-M taşıyıcı roketi Sibirya'nın güneyindeki Çita'da yere çakıldı.

Roketin taşıdığı 10 ton yakıtın zehirli niteliğinden dolayı çevre kirliliğine yol açmasından kaygı duyuluyor. Yetkililer, kalkıştan kısa bir süre sonra roketin üçüncü katında bir sorun belirlendiğini açıkladı.

Roketin taşıdığı 5,4 ton ağırlığındaki MexSat1 uydusunun Meksika ve Güney Amerika ülkelerine muhtelif iletişim hizmetleri sunması hedefleniyordu.

Proton programı durduruldu

Arızanın nedeni belirleninceye kadar Proton-M tipi taşıyıcı roketlerin fırlatılması durduruldu. İptalin ilk aşamada haziran ayı başında yörüngeye taşınacak İngiltere'ye ait bir haberleşme uydusunu kapsadığı belirtildi.

Proton serisi roketler, Rus uzaycılığının önemli araçlarından sayılıyor. İlk Proton, test uçuşunu 1960'lı yılların ortasında yapmıştı. Proton, son yıllarda arıza ve kazalarla gündeme geliyor. 2013 temmuz ayında üç navigasyon uydusu taşıyan Proton füzesi fırlatıldıktan kısa süre sonra yere çakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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