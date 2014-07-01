Uydu karbondioksidi ölçecek



OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory - Karbon İzleme Uydusu) adı verilen uydunun, United Launch Alliance şirketine ait Delta 2 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Vanderberg hava üssünden 705 kilometre yükseklikteki yörüngesine doğru yola çıkması planlanıyor.

OCO-2, iklim değişikliğine yol açan sera etkisi yaratan gazların başında gelen karbondioksit seviyesini inceleyecek.

Salınan karbondioksitin nerede kümelendiği ve saklandığını araştıracak olan uydu, doğal ya da insan kaynaklı karbondioksidin etkisinin daha kapsamlı ve küresel olarak anlaşılmasını sağlayacak

2 yıllık görevi süresince OCO-2, eş zamanlı gözlemler yapmak üzere 99 dakikada bir Dünya çevresinde dönen diğer 5 uluslararası uydu için gözlem noktası olacak.

ABD, 2009 yılının şubat ayında aynı amaç için OCO-1 uydusunu fırlatmış, ancak uydu düşmüştü.