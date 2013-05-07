Uyarı levhası ölüm getirdi iddiası: 1 ölü, 11 yaralı



Van'ın Muradiye İlçesi'nde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kazanın yola bırakılan "Çizgiye basmayın" uyarı levhasının neden olduğu öne sürüldü.

Kaza saat 10.00 sıralarında Muradiye’ye 20 kilometre uzaklıktaki Gümüştepe Köyü yakınlarında meydana geldi. Van’ın Muradiye İlçesi’nden Çaldıran İlçesi’ne giden Metin Özmen yönetimindeki 13 AP 757 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Şirin Akdemir yönetimindeki 65 LC 687 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 12 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri Muradiye Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralılar Van’a sevkedilirken, ağır yaralı 58 yaşındaki Nazime Akdemir yolda öldü.

Seracettin Seçkin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, kazanın, Muradiye’den Çaldıran yönüne giden 13 AP 757 aracın sürücüsü Metin Özmen’in yola bırakılan ’Çizgiye basmayın’ yazılı uyarı levhasına uymasının sebep olduğu öne sürüldü. Şoför Özmen, "Uyarıyı görünce karşı şeride geçtim. O sırada karşıdan gelen araçla çarpıştım" dedi.