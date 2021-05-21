Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olan Barış Arduç, Netflix projesinden vazgeçti

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Sultan Alparslan rolüyle transfer olduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Şahmeran dizisinden vazgeçti.

Netflix'in O3 Medya imzalı "Kulüp" dizisinde oynayan Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anlaşması dizi piyasasında çok konuşuldu.

TV100'de yer alan habere göre, dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek olan Arduç'un gelişiyle beraber Mehmet Özgür dışında bütün kadro yenilenecek. Oyuncunun Uyanış için, Tims&B'nin Netflix için Adana'da çekeceği Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran dizisinden vazgeçtiği öğrenildi.