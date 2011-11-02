-UUİ'ye malzeme sevkıyatı tamamlandı MOSKOVA (A.A) - 02.11.2011 - Rus yapımı insansız uzay aracı Progress M-13M'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenerek malzeme sevkıyatını başarıyla tamamladığı bildirildi. NASA TV'den yapılan açıklamada, 3 gün önce fırlatıldıktan sonra bugün TSİ 13.41'de UUİ'ye kenetlenen Progress'in otomatik olarak gerçekleşen tüm seyahatinin sorunsuz geçtiği belirtildi. UUİ'ye 2,8 ton ağırlığında yiyecek, yakıt, oksijen ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri getiren Progress aracının UUİ'ye 24 Ağustos'ta yapması planlanan seyahati, aracın yakıt tankında meydana gelen bir arıza nedeniyle ertelenmişti. Dünya'ya 22 Kasım'da dönmesi planlanan, Amerikalı kaptan pilot Mike Fossum, Rus kozmonot Sergey Volkov ve Japon uzay adamı Satoşi Furukava'dan oluşan UUİ mürettebatının yerini olacak yeni mürettebatı götürecek uzay aracının ise 14 Kasım'da uzaya fırlatılması bekleniyor. Uzaya fırlatıldıktan 2 gün sonra UUİ'ye kenetlenecek olan uzay aracındaki yeni mürettebatın UUİ'den ayrılacak eski mürettebat ile yapacakları devir teslim ise 6 gün sürecek.