Utku Kalı işkencecisine hakaretten yargılandı

Reyhanlı Katliamı'nı haber veren istihbarat belgelerini sızdırdığı iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilen Utku Kalı, tutuklu kaldığı sürede kendisine işkence ettiği öne sürülen Piyade Uzman Çavuş Volkan Kartal’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle bugün Hasdal Askeri Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

İlerihaber.org'dan Sami Menteş'in haberine göre, Utku Kalı'ya, tutuklu kaldığı dönemde cezaevinde üstlerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Kalı, bugün 3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde ifade verdi. Mağdur ve tanıkların aynı kişiler olduğu dava dosyasında ifade veren Utku Kalı "Sistematik işkence görüyordum. Cezaevinde sinir krizi geçirdim" dedi.

'Bana küfür ediyorlardı, üstüme sandalya attılar'

Cezaevinde kaldığı süreçte sistematik işkence gördüğünü belirterek "Cezaevinde kalan askerler bana küfür ediyordu, vatan haini diyorlardı. Üzerime çakmak, sandalye attılar" dedi. Kalı, can güvenliği için tek kişilik koğuşa geçmek istediğini söylediğini belirtti.

Kamera kayıtları iddianamede yer almadı

Savcı Hasan Hüseyin Şahin tarafından hazırlanan iddianamede olayın kamera kayıtlarına yer verilmedi.



Utku Kalı'nın 'Üste hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması 20 Kasım tarihinde Sivas' ta görülecek.