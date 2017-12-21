Şanlıurfa valilliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yoksullara 750'şer ilo kömür verdi. Vakfın verdiği kamyonetle kömürü evlerine götüren kadınlar 'yoksulluktan' utanıp yüzlerini baş örtüleriyle kapattığı görüldü. Posta'da yer alan haberde, kadınlara yönelik olarak "Utanması gereken siz değilsiniz" dendi.

Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceden kurumda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ailelere ücretsiz kömür dağıtımı yapıldı. Kömür yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ilk olarak Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptıdı. Ardından görevliler tarafından fiş karşılığında 750 kilo kömür ücretsiz kamyonetlere yüklenerek sahiplerine teslim edildi. Soğuk havada çocuklarıyla kömür sırasında bekleyen kadınlar, Üzerinde, 'T.C. Başbakanlık, satılamaz' ibaresi bulunan kömür torbalarının yüklendiği kamyonetlerin kasasına binerek evlerine gitti. Evlerine giden kadınlar görüntülenince yüzlerini kapattı.