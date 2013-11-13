Utançla başa çıkmak için mi yüze krem sürülüyor?

Utanç duymak insanları görünüşü kurtarmaya itiyor olabilir, gerçek anlamda. Psychological Science isimli dergide yayınlanan bir çalışma, utandırıcı olayları hatırlayan kişilerin cildi yenileme sözü veren yüz kremlerinden sürme eğiliminde olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre bu kişilerin aynı zamanda yüzlerini büyük, koyu renk güneş gözlükleriyle saklamak istedikleri ortaya çıkdı.

The Wall Street Journal Türkiye'de yer alana habere göre, çalışmalarını 21 yaşlarındaki, üçte ikisi kadın 200'den fazla sayıda Hong Konglu öğrenci üzerinde gerçekleştiren Toronto'daki Rotman Yönetim Okulu'ndan araştırmacılar, insanların utançla baş etmek için başvurduğu sembolik yolları keşfetti.

İlk deneyde 33 denek başlarından geçen utanç verici bir deneyimi, 18'i ise sıradan bir okul gününü yazdı. Ardından her iki grup çeşitli güneş gözlükleri takan kadın ve erkeklerin fotoğraflarını değerlendirdi ve kendilerinin de bu gözlüklerden satın alıp almayacağını belirtti. Diğer grupla karşılaştırıldığında, utandırıcı bir olay anlatan deneklerin küçük, açık renk gözlüklerdense büyük, koyu renk güneş gözlükleri almaya daha eğilimli olduğu görüldü.

İkinci deneyde ise 31 denek utanç verici bir deneyimi 36'sı sıradan bir okul gününü yazdı. Ardından deneklere yüzü saklayan güneş gözlükleri, vücudu saklayan giysiler, yüz kremleri ve saat, el çantası gibi aksesuarların da bulunduğu bir dizi ürün arasından istediklerini seçmesi söylendi. Utandırıcı yazı grubundakiler ciddi oranda kendilerini saklamalarını sağlayacak ve yüzlerini yenileyecek ürünlere yönelmişti.

Üçüncü deneyde ise deneklerin 99'undan badminton gibi sosyal bir aktivite ya da koşu bandı gibi sosyal olmayan bir aktivite seçmeleri istendi. Utançla başa çıkmak için yüzüne krem sürenlerin sosyal aktivitelere yönelmeye daha yatkın olduğu görüldü. Ancak güneş gözlüğü seçen ya da herhangi bir başa çıkma mekanizması olmayan denekler sosyalleşmemeyi tercih etmişti.

Diğer ilginç bulgulardan biri olarak araştırmacılar Asya toplumlarında insanların yüzü olmama ya da görünüşü kurtarma gibi kavramlara daha yakın olduğunu tespit etti.



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