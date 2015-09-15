Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen TRT sınavları Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TRT sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıyarak, soru önergesi verdi. Sınavı kazananların puanları ve yedek listelerin açıklanmamasının gerekçesinin sorulduğu önerge ile “halk müziğine yıllarca emek vermiş Türkiye’nin en iyi sanatçıları arasında yer alan akitli çalışanların kasıtlı biçimde elendikleri” iddialarını gündeme getirdi.

6 bin kişinin başvurduğu sınavı kazanan 144 kişi arasında sınav komisyonu başkanının oğlunun da olduğunu belirten Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Aktif siyaset yapan bir milletvekilinin önceki orkestrasında yer alan bazı isimlere sınav kazandırıldığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

TRT’nin Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, çoksesli müzik, tonmayster stajyer sanatçı sınavında akitli çalışanların ve sınavlara başvuran adayların mezhep ve siyasi düşünce ayrımlarına tabi tutulduklarını ve bu nedenle sınavlardan elendikleri iddialarını gündeme taşıyan önergede, ayrıca “Bir televizyonun kanalının şovlarında bağlama çalan bir kişinin de sınavı geçen isimler arasında olduğu iddiası doğru mudur?” sorusu da yer aldı.

Tanrıkulu’nun Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TRT’nin sınavlarına ilişkin verdiği soru önergesinde sorduğu bazı sorular şöyle:

- TRT’nin yaptığı 6 bin kişinin başvurduğu ve 144 kişinin alındığı Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, çoksesli müzik, tonmayster stajyer sanatçı sınavında halk müziğine yıllarca emek vermiş Türkiye’nin en iyi sanatçıları arasında yer alan akitli çalışanların kasıtlı biçimde elendikleri iddiaları doğru mudur? İddia doğruysa, söz konusu akitli çalışanların isimleri nelerdir? Her bir çalışanın elenme gerekçeleri nelerdir?

- Sınavlarda akitli çalışanların ve sınavlara başvuran adayların mezhep ve siyasi düşünce ayrımlarına tabi tutuldukları elemelerin bu gerekçelerle gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur? AKP muhalifi olarak değerlendirilen ve fişlenen akitli çalışanların ve diğer adayların sırf bu nedenlerle sınavlardan elendikleri iddiası doğru mudur?

- Sınavı kazananların puanları ile yedek listeler açıklanmamasının gerekçeleri nelerdir?

- Aktif siyaset yapan bir milletvekilinin önceki orkestrasında yer alan bazı isimlere sınav kazandırıldığı iddiası doğru mudur?

- Bir televizyonun kanalının şovlarında bağlama çalan bir kişinin de sınavı geçen isimler arasında olduğu iddiası doğru mudur?

- TRT’de 25 Mayıs’ta başlayan ve yaklaşık üç ay süren sınavları kazananların tam listesi kazananların öğrenim düzeyleri de belirtilmek suretiyle nedir?

- Sınav Komisyon Başkanı’nın oğlunun da sınavı kazananlar arasında bulunduğu iddiası doğru mudur?

- ÇSM VE Tonmaysterlik Sınavlarında sadece konservatuvar şartı değil aynı zamanda konservatuvarda okunmuş olan bölüm zorunluluğu aranırken, THM VE TSM sanatçı alımında bu seviyenin ilkokul seviyesine kadar indiği iddiası doğru mudur?