TRT sınavlarında usulsüzlük iddiası

TRT sınavlarında puan ve yedek listelerin açıklanmaması ve kazanan isimlerin büyük çoğunluğunun TRT'de yayınlanan “Sıra Sende” programının yarışmacıları olması dikkat çekti. AKP'li Uğur Işılak'ın birlikte çalıştığı isimlerin de kazandığı sınavda puanların kurşun kalemle yazılması, jüride sadece iki sanatçının bulunması ve AKP ’ye yakın sanatçıların saz heyetlerindeki kişilerin seçilmesi şaşkınlık yarattı.

Cumhuriyet gazetesinden Miyase İlknur imzalı habere göre, sınavda sözleşmeli sanatçılardan TRT İstanbul ’dan sadece üç kişi başarılı oldu. Sınavda, TRT tarafından yayınlanan “Sıra Sende” programına yarışmacı olarak katılan ve yarışmanın orkestra şefi Ömer Hayri Uzun’un ekibinde yer alan isimler ile AKP milletvekili Uğur Işılak ile Acun Ilıcalı'nın müzik ekibi ile TRT’de koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul’un oğlu ve sazları, Cumhurbaşkanı’nın doktoru Hasan Taşçı’nın eşi ve TRT’de program yapan Aylin Şengül Taşçı, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü ve İTÜ Rektör Danışmanı Adnan Çoban’ın, TRT Radyosu Koro Şefi’nin oğlu ve saz ekibinden isimlerin başarılı olduğu açıklandı.

TRT’nin kadrolu ses ve saz sanatçısı ile tonmaister sınavında jüri üyeliği yapan TRT koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul’un oğlu Cihan Yurdakul tonmaister sınavını kazanırken, saz ekibinde ve korosunda yer alan yer alan Cemil Atikoğlu, Ali Emre Arslan saz sanatçısı olarak TRT’ye alındı.

AKP milletvekili Uğur Işılak’ın orkestrasında yer alan Burhan Elmas ile Baran Aşık da kazananlar arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı’nın programında bağlama çalan Mustafa İpekçioğlu da sınavı kazanırken, “Sıra Sende” programının orkestra şefi Ömer Hayri Uzun’un ekibinde yer alan ve sık sık Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden birçok isim de sınavı kazananlar arasında.

Kazananlardan bazılarının nota bilmediği iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Hasan Taşçı’nın eşi Aylin Şengül Taşçı’nın saz ekibinden Berat Gürcan Yaman da sınavdan geçerek kadro almaya hak kazandı. Sınavı kazanan Görkem Güder’in ise Başbakan’ın yeğeninin eşi olduğu söyleniyor.