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'Üstün Dökmen'e yakıştıramadık’ dedi, öğretmenler salonu terk etti

Prof. Üstün Dökmen, 'Herkesin din dersi 5, bunca hırsız nereden çıkıyor' açıklaması ile gündeme gelmişti

01 Şubat 2015 17:37

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin 14’üncüsünü ‘Geleceğin Öğretmeni’ teması ile Antalya’da gerçekleştirdiği, 3 gün süren ‘Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun hem açılışında hem de kapanışında protestolar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci kapanış konuşmasında, Prof. Üstün Dökmen’in açılış günündeki "Herkesin din dersi 5, bunca hırsız nereden çıkıyor" konuşmasını eleştirdi ve “Üstün Dökmen’e yakıştıramadık konuşmayı. Kürsü şehvetine kapıldı” dedi.

 

'Protestolar nezaketsizlik'

 

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, Yelkenci’nin bu sözleri üzerine sempozyuma katılan öğretmenlerin bir kısmı salonu terk etti. Yelkenci de protestoları nezaketsizlik olarak niteleyerek “Sayın Bakan, ilk günkü bu derneğin hak etmediği tatsızlık üzerine rahatsız olduğu halde salonu terk etmedi. Haklı eleştiride bulundum ama bazı öğretmenler bu salonu terk etti. Bu nezakate sahip olmayan öğretmenler öğrenci yetiştiremez” diyerek kızgınlığını dile getirdi. Konuşmanın ardından Prof. Dr. Üstün Dökmen, kızgın bir şekilde kürsüye yürüyerek söz hakkı istedi. Ancak, kendisine söz verilmeyince “Eleştiriye açık değillerse, eğitimci değillerdir” diye bağırdı. Bu sözler salonun bir kısmından alkış aldı. Bu gerginlik üzerine kapanış konuşmasını yapan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan şunları söyledi: “Burası özgür bir platformdur. Sadece şunu söyleyelim: Hayatımda hiç kimseye bir şey öğretecek kişi değilim. Şimdi de bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Buraya davet ettiğimiz insan kim geldiyse hiçbir karşılık beklemeden geliyor; emeğini, bilgisini, birikimini paylaşıyor. Her tür 

fikre saygılı olmalıyız. Protesto etmek de haktır. Burada yapılan bir hata varsa tüm sorumluluk yönetim kurulu olarak bizlerindir.”                        

 

'Herkesin din dersi 5 bunca hırsız nereden çıkıyor'

 

Açılışını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı sempozyumda ilk gün Bakan Avcı’nın ardından konuşan Prof. Dr. Üstün Dökmen’in, “Ülkemde ya bilgide ya da ölçme değerlendirmede hata var. Herkesin din dersi 5’tir. Ama bunca hırsız uğursuz nereden çıkıyor? Örneğin Van depreminde din ve ahlak dersinden herkes 5 aldı. Ama kolonları kesen hırsızlar da 5 aldı” sözleri dinleyiciler tarafından alkışlarla desteklenmişti. Bakan Avcı’nın rahatsız olduğunu gören Türkiye Özel Okullar Birliği Başkan Yardımcısı Nurullah Dal da, Bakan Avcı’ya adına 100 ağaç dikili sertifika verirken “Demek ki bu kadar din dersi yeterli değilmiş. Daha da arttırılmalı” diyerek ortamı yumuşatmaya çalışmıştı.

 

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