'Herkesin din dersi 5 ise bu kadar ahlaksız, hırsız nereden çıktı?'

Prof. Üstün Dökmen, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da bulunduğu “Geleceğin Öğretmeni” başlıklı sempozyumda, 'Herkesin din dersi 5. İyi de bu kadar ahlaksız, hırsız nereden çıktı' sorusunu dile getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nce düzenlenen “Geleceğin Öğretmeni” başlıklı sempozyum, dün Antalya’da başladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, “TEOG’da geçen yılki nakil sıkıntıları göz önüne alınarak takvim olabildiğince erkene çekilecek. Tercih sayısı 15’ten 25’e çıkarılacak ve tek liste olacak. Birincilik diye bir kategorimiz yok” diyerek yanıtladı.

Törende konuşan, Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Herkesin din dersi 5. İyi de bu kadar ahlaksız, hırsız nereden çıktı. Kolonları kesip galeri yapan da 5 aldı, ölen de... Din öğrenilen bir şeydir, ahlak keşfedilen bir şeydir. Din ve ahlak dersini koyarsan olmaz, onlar yine kolon keserler. Din ve ahlak bir arada olmaz" dedi.