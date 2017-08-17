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Yaşam

'Üstsüz Putin'e meydan okuyorlar

Sosyal medyada hızla yayılan akımı, akıllı telefon mesajlaşma uygulaması Telegram’ın CEO’su Pavel Durov başlattı

17 Ağustos 2017 13:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos başında güneşlenirken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada 'Üstsüz Putin'e meydan okuma' akımı başlattı.
Sosyal medyada hızla yayılan akımı, akıllı telefon mesajlaşma uygulaması Telegram’ın CEO’su Pavel Durov başlattı.

Durov, Instagram’dan yazdığı mesajda #PutinShirtlessChallenge (#ÜstsüzPutineMeydanokuyoruz) etiketiyle insanların fotoğraflarını paylaşmasını istedi: “Instagram hesabımda Putin’in üstsüz fotoğraflarının seviyesi ile başedebilmek için elimi biraz yükseltmek zorundaydım. Eğer Russanız, #PutinShirtlessChallenge’a katılın. Putin’den iki kural: Montaj yok, göz boyama yok. Yoksa alfa değilsiniz.”

Durov’un mesajı

 

Durov’un kendisinin paylaştığı kare bir günde 47 bin beğeni alırken, ‘Putin gibi güneşlenme’ çağrısı siyasetçi Dmitry Gudkov da dahil Twitter’da da çok sayıda destek gördü.

Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu

 

Rusya’dan dünyanın başka yerlerine tatile giden çok sayıda erkek, Instagram’a yükledikleri fotoğraflarla akıma destek verdi.

Putin’in fotoğrafları Ağustos ayının başında devlet televizyonlarında yayımlandığından beri büyük ilgi görüyor.

Oluşturulan etiket, sosyal medyada esprili yorumlar da getirdi. Kimileri akıma kedisinin fotoğrafını paylaşarak katıldı.

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