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Kültür-Sanat

Ustalar, pandemiden etkilenen tiyatroculara destek için sahneye çıkıyor

Şener Şen, Zengin Mutfağı'yle sahnede olacak.

07 Ekim 2020 13:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını sürecinde başlattığı sanat etkinliklerine "Sahnede Bir Hayat" serisiyle devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin salgından olumsuz etkilenen tiyatrolarla dayanışma için başlattığı sanat etkinliklerinde sıra, Sahnede Bir Hayat'ta.

10 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak seride bilet gelirleri, tiyatroculara bırakılacak.

Sahnede Bir Hayat programı

10 EKİM - Şifa Niyetine/Altan Erkekli

12 EKİM - Şişman Güzeldir/Füsun Demirel

14 EKİM - Ahududu/Suna Keskin-Melek Baykal

17 EKİM - Asi Kuş-Aşk İki Kişilik Bir Devrimci Örgüttür/Ali Poyrazoğlu

18 EKİM - Ağaçlar Ayakta Ölür/Nevra Serezli-Nuri Gökaşan

19 EKİM - 1984/Rutkay Aziz-Taner Barlas

20 EKİM - Hoş Geldin Boyacı/Erdal Özyağcılar

21 EKİM - Zengin Mutfağı/Şener Şen

22 EKİM - Aşk Ve Komedi/Nilgün Belgün

23 EKİM - Kibarlık Budalası/Haldun Dormen-Göksel Kortay-Hakan Altıner

24 EKİM - Yaşamaya Dair/Genco Erkal

25 EKİM - Evliliğin Halleri/Yılmaz Gruda

26 EKİM - Mustafa Kemal'le Bin Gün "Latife"/Dilek Türker

30 EKİM - Karanlıkta Komedi/Attilla Olgaç

31 EKİM - Plastik Aşklar/Oya Başar.

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