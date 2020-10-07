Ustalar, pandemiden etkilenen tiyatroculara destek için sahneye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını sürecinde başlattığı sanat etkinliklerine "Sahnede Bir Hayat" serisiyle devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin salgından olumsuz etkilenen tiyatrolarla dayanışma için başlattığı sanat etkinliklerinde sıra, Sahnede Bir Hayat'ta.
10 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak seride bilet gelirleri, tiyatroculara bırakılacak.
Sahnede Bir Hayat programı
10 EKİM - Şifa Niyetine/Altan Erkekli
12 EKİM - Şişman Güzeldir/Füsun Demirel
14 EKİM - Ahududu/Suna Keskin-Melek Baykal
17 EKİM - Asi Kuş-Aşk İki Kişilik Bir Devrimci Örgüttür/Ali Poyrazoğlu
18 EKİM - Ağaçlar Ayakta Ölür/Nevra Serezli-Nuri Gökaşan
19 EKİM - 1984/Rutkay Aziz-Taner Barlas
20 EKİM - Hoş Geldin Boyacı/Erdal Özyağcılar
21 EKİM - Zengin Mutfağı/Şener Şen
22 EKİM - Aşk Ve Komedi/Nilgün Belgün
23 EKİM - Kibarlık Budalası/Haldun Dormen-Göksel Kortay-Hakan Altıner
24 EKİM - Yaşamaya Dair/Genco Erkal
25 EKİM - Evliliğin Halleri/Yılmaz Gruda
26 EKİM - Mustafa Kemal'le Bin Gün "Latife"/Dilek Türker
30 EKİM - Karanlıkta Komedi/Attilla Olgaç
31 EKİM - Plastik Aşklar/Oya Başar.