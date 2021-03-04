Usta yönetmen Jean-Luc Godard son iki senaryodan sonra emekli olacağını açıkladı

Yönetmen Jean-Luc Godard, katıldığı bir söyleşide yazdığı iki senaryodan sonra sinemadan emekli olacağını açıkladı.

"Serseri Aşıklar – À bout de souffle", "Nefret – Le mépris", "Çete – Bande à part", "Çılgın Pierro – Pierrot le Fou" gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran, son olarak Le livre d’image filmiyle izleyici karşısına çıkan, Fransız Yeni Dalgası’nın öncülerinden Jean-Luc Godard, internet üzerinden Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kerala Film Festivali’nin (IFFK) söyleşisine katıldı ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

filmloverss.com'un haberine göre; 85 dakikalık bu söyleşide Godard, "Film hayatımı – evet, film yapma hayatımı- yazdığım iki senaryoyla bitiriyorum ve sonrasında ‘hoşça kal, sinema’ diyeceğim." sözleriyle emekliliğine dair planlarını dile getirdi.

Godard, bu üzerinde çalıştığı iki projesinin konusuyla ilgili detayları vermekten kaçındı. Bu senaryolardan birinin isminin Only Scenario, diğerinin de Funny Wars olduğunu söyledi. Bu iki senaryonun filme çekilip çekilmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Kariyerinin sonuna yaklaşan Jean-Luc Godard’ın sinema tarihine bıraktığı eşsiz eserler, biz sinemaseverler için bulunmaz bir nimet. Godard’ın IFFK ile gerçekleştirdiği söyleşinin tamamını buradan izleyebilirsiniz.