Usta piyanist İdil Biret ENKA Sahnesi'nde

ENKA Kültür Sanat; klasik, popüler, alternatif tüm sanat anlayışlarını ve seçkin sanatçıları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. "26. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları" kapsamında dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, ENKA Sahnesi’ne konuk olacak.

“Piyanonun mucize parmakları” olarak anılan İdil Biret’in resitali, 2 Aralık Salı günü saat 20.30’da, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

Romantik dönem uzmanlığıyla eleştirmenler tarafından “çağımızın en önde gelen piyano ustalarından biri” olarak nitelendirilen, aralarında Polonya ve Fransa Hükümetinin Liyakat Nişanları’nın da olduğu birçok ödül alan İdil Biret, konserinin ilk bölümünde Chopin’in eserlerini kendine özgü yorumuyla sahneye taşıyacak. İkinci bölümde ise 2015’teki 100. ölüm yıldönümünü onurlandırmak adına Scriabin’in ölümsüz eserlerini ENKA seyircisi için yorumlayacak.

İdil Biret - Chopin, Piano Konçertosu No. 2: