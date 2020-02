Usta oyuncular, Bursa'da tiyatro tutkunlarıyla buluşacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Nilüfer Belediyesi tarafından 27 Mart-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl 6\'ncısı düzenlenecek Nilüfer Tiyatro Festivali\'nde Türkiye\'den ve yurt dışından 58 tiyatro topluluğu, 82 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, \"Kapılarımızı tiyatroya ve onun olmazsa olmazı izleyicilerimize bir kez daha açıyoruz. Nilüferimizde sadece tiyatro değil, sanatın her dalının toplumun tüm kesimlerine ulaşması için gayret ediyoruz\" dedi.

Nilüfer Belediyesi tarafından iki yılda bir düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali, bu yıl da sanatseverlere tiyatro ile dolu bir ay yaşatacak. \'Yan Yana Geliyoruz\' sloganıyla bu yıl 6\'ncısı gerçekleşecek olan festivalde, Türkiye\'den usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra yurt dışından gelecek topluluklar da izleyiciyle buluşacak. 6\'ncı Nilüfer Tiyatro Festivali programıyla ilgili Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi\'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Koordinatörü ve Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetim Kurulu Üyesi Feza Soysal, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetim Kurulu Üyeleri ile sanatçılar katıldı.

Sanatın, insanları yan yana getirerek, insana, bakmanın ve görmenin en güzel kapılarını açtığına vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, \"Biz de kapılarımızı tiyatroya ve onun olmazsa olmazı izleyicilerimize bir kez daha açıyoruz. Nilüferimizde sadece tiyatro değil, sanatın her dalının, toplumun tüm kesimlerine ulaşması için gayret ediyoruz\" dedi. Sanatın tüm dallarının ulaşılabilir olmasını istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, bu amaçla Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu\'nu kurduklarını dile getirdi. Bu sayede tiyatroya yeni izleyiciler de kazandırdıklarını belirten Başkan Bozbey, \"Son zamanlarda Türkiye\'deki sanat faaliyetleri hakkında yapılan araştırmalar, sahne sanatlarına ilginin düşüşte olduğunu gösteriyorken, Nilüfer\'de iki yılda bir düzenlediğimiz Nilüfer Tiyatro Festivali\'nin takipçileri her geçen yıl daha da artıyor\" diye konuştu.

FESTİVAL 27 MART\'TA BAŞLIYOR

Sanatçı ve sanatseverlerle birlikte mucizelere tanık olunacağını vurgulayan Başkan Bozbey, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü\'nde başlayacak festivalin, 29 Nisan\'a kadar zengin programı ile tiyatro meraklılarına birbirinden güzel oyunları izleme fırsatı sunacağını belirtti. Festivalin, Türk tiyatrosuna kıymetli katkılar sunmuş yazar-şair Murathan Mungan\'ın şarkıları ile \'Geyikler ve Lanetler\' oyunundan bölümlerle hazırlanan bir etkinlikle başlayacağını açıklayan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, \"Ali Düşenkalkar rejisi, Şef İbrahim Yazıcı\'nın müzik direktörlüğünde, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı açılış etkinliğiyle tiyatro severlere \'Merhaba\' diyeceğiz\" dedi.

USTA OYUNCULAR TİYATRO TUTKUNLARIYLA BULUŞACAK

Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Cihan Ünal, Can Gürzap, Tilbe Saran gibi usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra bağımsız, yeni dil arayışları olan tiyatrocuların da izleyiciyle buluşacağını belirten Başkan Bozbey, \"6\'ncı Nilüfer Tiyatro Festivali\'nde, 34 gün boyunca 58 tiyatro topluluğu 82 temsille Nilüfer\'de izleyiciye kültür sanat dolu bir ay yaşatacak\" ifadelerini kullandı.

BİLET SATIŞLARI 20 MART\'TA

Festival etkinliklerinin Nâzım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi Tiyatro Atölyesi ve Prova Salonu, Konak Kültürevi, Nâzım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu ve Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi\'nde gerçekleşeceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, etkinlik biletlerinin 20 Mart Salı günü internetten, 21 Mart Çarşamba gününden itibaren de Nâzım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Konak Kültürevi ve Bursa Devlet Tiyatrosu\'nda yer alan Nilüfer Sanat Gişeleri\'nden satışa sunulacağını belirtti.



FOTOĞRAFLI