Usta oyuncu Sabina Toziya , yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Üzücü haberi senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajıyla duyurdu.
Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti.
Toziya’nın acı haberini sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.
Özdener “Çok kıymetli Sabina Toziya’yı, Rahmeti Rahman’a uğurladık. Allah’tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.
Usta oyuncu, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.
Sabina Toziya kimdir?
Üsküp’te 1946’da dünyaya gelen Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin yanı sıra sinemada da ‘Bal Kaymak’ ve ‘Annemin Yarası’ filmlerinde rol aldı.